Як приготувати запечені курячі крильця у пиві: домашній рецепт

Якщо бажаєте урізноманітнити традиційне меню. Приготуйте на вечерю соковиті курячі крильця у пиві, запечені в духовці. Ми впевнені, що ця страва стане вашою улюбленою.

Ніжні курячі крильця із золотою скоринкою – гарнір або основна страва, яку можна подати до столу у будні та свята.

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Для приготування страви заздалегідь замаринуйте курячі крильця у пиві. М'ясо виходить ароматним, соковитим та ніжним. Подавайте з улюбленими соусами та салатами зі свіжих овочів.

Як приготувати курячі крильця в пиві

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 173 ккал

Курячі крильця, ретельно помийте, викладіть у миску, додайте пиво, залиште на 30 хвилин. Часник почистіть, пропустіть через прес.

– 500 грамів курячих крилець;– 0,5 мілілітрів пива (світле або темне);– 1 – 2 зубчики часнику;– 1 столова ложка меду;– рослинна олія;– спеції;– 15 грамів кунжуту;– чорний перець;– сіль.

Курячі крильця / Фото Freepik

Для приготування соусу у мисці з'єднайте мед з рослинною олією, додайте сіль, спеції, перець, часник. У форму для запікання викладіть курячі крильця, змастіть соусом. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 – 45 хвилин до готовності.

Запечені курячі крильця з кунжутом/ Фото Freepik