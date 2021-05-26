Як приготувати курячі ніжки в соусі Теріякі: домашній рецепт

Курячі ніжки в соусі Теріякі – оригінальна страва, яку ви ще не куштували. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.

Надзвичайно ніжні та соковиті курячі ніжки, запечені у духовці з соусом – вишукана та смачна страва, яку можна подати до столу на обід, вечерю або на свята.

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Теріякі – солодкий соус в японській кухні, що у перекладі означає тері – "блиск", які – "смажений". Традиційно його готують з соєвого соусу, цукру, саке або міріну – рідка приправа, яка використовується у приготуванні страв у країні. Його можна замінити на винний оцет або звичайний оцет. Усталеного рецепта немає. Зазвичай ще додають свіжий або сушений імбир та часник.

Соус можна використовувати як маринад і його легко приготувати в домашніх умовах. Тому спочатку треба приготувати соус.

Як готувати соус Теріякі/ Фото Unsplash

Рецепт соусу Теріякі

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8

8 Калорійність на 100 грамів: 88

У каструлю вилийте соєвий соус, додайте оцет, воду, цукор, сушений імбир, перемішайте. Почистіть часник, викладіть у каструлю. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, випарюйте соус до загустіння. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.

– 150 мілілітрів соєвого соусу;– 1 столова ложка винного оцту (6% з білого вина);– 2-3 зубчики часнику;– 4 чайні ложки коричневого цукру;– 1 чайна ложка сушеного імбиру;– 80 мілілітрів води.

Запечені курячі ніжки у соусі Теріякі/ Фото Freepik

Як приготувати курячі ніжки у духовці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4-6

Курячі ніжки ретельно помийте та обсушіть паперовим рушником, збризніть олією, додайте сіль, перець, спеції на ваш смак. Розігрійте духовку до температури 200 градусів. Деко вистеліть фольгою, викладіть курячі ніжки, загорніть, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин. Відкрийте фольгу, полийте соусом курятину, відправте запікатись ще на 15 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 грамів курячих ніжок (або стегенця);– 4 столові ложки соєвого соусу Теріякі;– 2 столові ложки рослинної олії;– спеції;– чорний мелений перець;– сіль.