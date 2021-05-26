Як приготувати курячі ніжки в соусі Теріякі: домашній рецепт

Курячі ніжки в соусі Теріякі – оригінальна страва, яку ви ще не куштували. Як правильно готувати – читайте у матеріалі.
Надзвичайно ніжні та соковиті курячі ніжки, запечені у духовці з соусом – вишукана та смачна страва, яку можна подати до столу на обід, вечерю або на свята.
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Теріякі – солодкий соус в японській кухні, що у перекладі означає тері – "блиск", які – "смажений". Традиційно його готують з соєвого соусу, цукру, саке або міріну – рідка приправа, яка використовується у приготуванні страв у країні. Його можна замінити на винний оцет або звичайний оцет. Усталеного рецепта немає. Зазвичай ще додають свіжий або сушений імбир та часник.
Соус можна використовувати як маринад і його легко приготувати в домашніх умовах. Тому спочатку треба приготувати соус.
Як готувати соус Теріякі/ Фото Unsplash
Рецепт соусу Теріякі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 8
- Калорійність на 100 грамів: 88
– 150 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 столова ложка винного оцту (6% з білого вина);
– 2-3 зубчики часнику;
– 4 чайні ложки коричневого цукру;
– 1 чайна ложка сушеного імбиру;
– 80 мілілітрів води.
- У каструлю вилийте соєвий соус, додайте оцет, воду, цукор, сушений імбир, перемішайте.
- Почистіть часник, викладіть у каструлю.
- Поставте на вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, випарюйте соус до загустіння.
- Зніміть з вогню, залиште для охолодження.
Запечені курячі ніжки у соусі Теріякі/ Фото Freepik
Як приготувати курячі ніжки у духовці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4-6
– 500 грамів курячих ніжок (або стегенця);
– 4 столові ложки соєвого соусу Теріякі;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– спеції;
– чорний мелений перець;
– сіль.
- Курячі ніжки ретельно помийте та обсушіть паперовим рушником, збризніть олією, додайте сіль, перець, спеції на ваш смак.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів.
- Деко вистеліть фольгою, викладіть курячі ніжки, загорніть, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин.
- Відкрийте фольгу, полийте соусом курятину, відправте запікатись ще на 15 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!