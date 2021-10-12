Курячий рулет з сиром та шпинатом: рецепт для всієї родини
12 жовтня 2021 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Якщо вам набридли звичні страви на обід, приготуйте смачний рулет з курятини та шпинату. Він не тільки корисний, а соковитий та ароматний.
Начинкою для курячого рулету можуть бути також сухофрукти: курага, чорнослив, або грибний дюксель.
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Ідеальним гарніром до курячого рулету буде картопляне пюре, гречка або макарони. Якщо ви обмежуєте себе у споживанні вуглеводі, приготуйте свіжий овочевий салат.
Курячий рулет з сиром та шпинатом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Курячий рулет / Фото Fat Killers
– 250 г курячого філе;
– 50 г адигейського сиру;
– 10 г оливкової олії;
– шпинат;
– улюблені спеції.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника.
- Розріжте філе уздовж, але не до кінця.
- Розгорніть його та викладіть на роздільну дошку. Накрийте м'ясо шаром харчової плівки та відбийте.
- Посоліть м'ясо, додайте улюблених спецій.
- Викладіть листя шпинату на курятину, зверху натріть сир.
- Загорніть все в рулет та щільно замотайте у фольгу.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте курячий рулет протягом 40 хвилин.
- Розгорніть готовий рулет, наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!