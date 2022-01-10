Курячий суп з азіатськими нотками: диво-рецепт проти застуди та похмілля

10 січня 2022 , 21:20
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Джерело:

womenshealth

Гарячий курячий суп – саме те, що потрібно після прохолодної зимової прогулянки. Також це чудовий засіб для того, щоб прийти в тонус після запальної вечірки.

Коли звичний варіант курячого супу трохи набрид, у пригоді стане міжнародна кухня. Азійські інгредієнти додадуть знайомій страві барв та пікантності.

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Курячий суп заспокоює організм теплом і насичує поживними речовинами, допомагаючи долати застуду, віруси та харчові отруєння.

Курячий суп по-азіатськи

Час: 2 години
Порцій: 4

Чудова страва / Фото womenshealth

Інгредієнти:

  • 700 мілілітрів курячого бульйону;
  • 400 грамів курячої грудки;
  • 400 грамів рисової локшини;
  • 100 грамів грибів шиїтаке;
  • 100 грамів паростків квасолі;
  • 50 грамм пагонів бамбука;
  • 2 зубчики часнику;
  • 25 грамів кореня імбиру;
  • 1 лайм;
  • 2 зелені цибулини;
  • 1 перець чилі;
  • 1 капуста пак-чой;
  • 1 морквина;
  • соєвий соус;
  • мед.

Приготування:

  1. Імбир очистіть від шкірки і наріжте тонкими скибочками.
  2. Подрібніть часник і чилі.
  3. Покладіть все в бульйон, доведіть до кипіння і додайте трохи меду, соєвого соусу і соку лайма.
  4. Відставте каструлю з бульйоном на годину, щоб аромати добре просочилися.
  5. Овочі та гриби наріжте невеликими шматочками , а моркву бажано тонкою соломкою або скибочками.
  6. Змішайте все з пагонами бамбука.
  7. Промийте курячу грудку в холодній проточній воді.
  8. Очистіть мембрани кінчиком гострого ножа і зріжте залишки жиру. Наріжте грудку невеликими шматочками і відкладіть.
  9. Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці і процідіть.
  10. Додайте нарізану овочеву суміш і шматочки курки.
  11. Варіть на повільному вогні до м’якості м’яса та овочів.
  12. Приправте сіллю і перцем.
  13. Розлийте в миски для локшини і прикрасьте паростками квасолі.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська