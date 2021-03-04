Чому курятина – незамінний продукт для тих, хто обирає здорове харчування

Джерело:24 канал
Наше здоров'я на 60% залежить від нас самих, наголошують експерти ВООЗ. Від того, який спосіб життя ми ведемо. Чи немає в нас шкідливих звичок. Чи достатньо ми рухаємося й висипаємося. Скільки часу щодня проводимо на свіжому повітрі. І найголовніше – чи споживаємо здорову їжу. Неправильне харчування шкодить здоров’ю більше, ніж куріння, високий тиск та інші фактори ризику.
Здоровий спосіб життя – один із найпопулярніших сьогодні трендів у світі. Дедалі більше людей доходить висновку, що без здоров’я решта радощів життя не має сенсу, тож намагається максимально в нього інвестувати.
До теми Вечеря за 30 хвилин: смачні страви з курячих стріпсів та філе для відбивної
Ми стали частіше:
Сучасна людина, яка дбає про здоров'я – своє та своїх близьких, знає, що хороше харчування – не обов'язково дороге. Головне, щоб продукти були свіжими, а меню – максимально різноманітним. Тоді організм отримує всі поживні речовини, необхідні для повноцінного функціонування й, відповідно, уникає розвитку численних захворювань.
Здорове харчування є доступним для кожного / shutterstock
Окремо поговоримо про продукти тваринного походження. Два стилі харчування, які визнані еталоном здорового харчування: той, якого дотримуються жителі Середземномор'я, і так звана DASH-дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension) – стиль харчування, рекомендований пацієнтам з артеріальною гіпертензією, ожирінням та/або цукровим діабетом, а також тим, хто схильний до цих захворювань, – передбачають регулярне споживання і яєць, і риби, і м’яса!
Курятина є частиною здорового харчування / shutterstock
Ці продукти забезпечують організм багатьма поживними речовинами, передусім білками (протеїнами), які:
Експерти ВООЗ нагадують: на білки має припадати від 10 до 15% загальної добової кількості калорій у раціоні.
Денна норма білків, згідно з рекомендаціями МОЗ, становить:
Цінність білка визначається вмістом амінокислот – його важливих структурних компонентів. Тваринний білок є особливо цінним: до його складу входять незамінні амінокислоти, без яких організм не може нормально функціонувати. Замінити їх рослинними аналогами – надзвичайно складно або й зовсім неможливо.
Поповнювати запаси протеїнів потрібно кожного дня, адже в організмі вони не накопичуються.
Курятина багата на білок, що необхідний нашому організму / shutterstock
Ще один мінус червоного м’яса: за даними ВООЗ, цей продукт є канцерогеном, тобто при регулярному споживанні він сприяє розвитку колоректального раку (раку товстої кишки) та раку шлунка.Найкориснішим вважається м'ясо птиці. За харчовою цінністю воно не поступається іншим видам м’яса й при цьому не збільшує ризик розвитку раку та серцево-судинних захворювань. Навпаки, захищає й травний тракт, і серце, і судини! Жир із курячої грудки на 70% складається з "хороших" мононенасичених (омега-9) і поліненасичених (омега-3 і омега-6) жирів – таких самих, як і в оливковій олії, авокадо, мигдалі, фісташках, форелі та тунці. Тож зрізати його без потреби не варто.
Найбільш дієтичною серед усіх видів птиці є курятина, а найпіснішою її частиною – філе: воно містить у кілька разів менше жиру, ніж, скажімо, гомілки чи навіть крильця.
Куряче філе не лише дієтичне, а й смачне / shutterstock
Жиру в курячій грудці мало (у 100 грамах – лише 2,4 грама, тоді як в інших частинах птиці – від 18 до 25 грамів), а от фосфору, вітамінів групи В, магнію, солей калію, сірки, цинку, заліза, хрому та кобальту – достатньо, щоб повністю чи частково забезпечити добову потребу в них. Якихось 100 грамів філе покривають половину добової потреби дорослої людини в білках.
Проте важливо обирати безпечну та якісну продукцію – без антибіотиків, консервантів, гормонів росту. Такою є курятина від ТМ "Наша Ряба", що підтверджено незалежним аудитом.
Дієтологи наголошують: куряче філе – ідеальний продукт для тих, кому потрібно:
Курятина легко засвоюється організмом, забезпечуючи його всіма необхідними речовинами для оптимального функціонування.Поєднувати куряче м'ясо рекомендується із зеленню й овочами (сирими або термічно обробленими). Такий "дует" надовго забезпечить відчуття ситості та водночас легкості, адже без проблем буде перетравлюватися. Курятину можна смакувати також із фруктами – свіжі соковиті фрукти підкреслять ніжний смак птиці. Не "посвариться" птиця й з іншими білковими продуктами, як-от горіхи, насіння та бобові.
Салат із курочкою / shutterstock
Збалансований раціон, що складається з натуральних продуктів, збагачених вітамінами, мінералами й іншими поживними речовинами дозволяє підтримати стан здоров'я на оптимальному рівні – зміцнити імунну й нервову системи, а також кісткову тканину, покращити травні процеси та, відповідно, засвоюваність їжі, підтримати роботу серця, захистити судини від шкідливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів тощо. А м'ясо (особливо курятина) є невід'ємною складовою такого здорового меню.