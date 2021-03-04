Чому курятина – незамінний продукт для тих, хто обирає здорове харчування

Наше здоров'я на 60% залежить від нас самих, наголошують експерти ВООЗ. Від того, який спосіб життя ми ведемо. Чи немає в нас шкідливих звичок. Чи достатньо ми рухаємося й висипаємося. Скільки часу щодня проводимо на свіжому повітрі. І найголовніше – чи споживаємо здорову їжу. Неправильне харчування шкодить здоров’ю більше, ніж куріння, високий тиск та інші фактори ризику.

Здоровий спосіб життя – один із найпопулярніших сьогодні трендів у світі. Дедалі більше людей доходить висновку, що без здоров’я решта радощів життя не має сенсу, тож намагається максимально в нього інвестувати.

До теми Вечеря за 30 хвилин: смачні страви з курячих стріпсів та філе для відбивної

Ми стали частіше:

Купувати абонементи до спортзалу чи басейну.

Проходити профілактичні медичні огляди.

Відмовлятися від цигарок та алкоголю.

Уважно читати етикетки, перш ніж придбати той чи інший продукт.

Віддавати перевагу натуральній, без хімічних домішок, їжі.

Обирати здоровіші способи її приготування (наприклад, тушкувати, а не смажити м'ясо).

Сучасна людина, яка дбає про здоров'я – своє та своїх близьких, знає, що хороше харчування – не обов'язково дороге. Головне, щоб продукти були свіжими, а меню – максимально різноманітним. Тоді організм отримує всі поживні речовини, необхідні для повноцінного функціонування й, відповідно, уникає розвитку численних захворювань.

Здорове харчування є доступним для кожного / shutterstock

Отже, які продукти Міністерство охорони здоров'я України рекомендує споживати щодня й у яких кількостях?

Різнобарвні овочі (за винятком крохмальних, як-от картопля) – від 300 грамів. Бажано розподілити цю кількість на 4 – 5 порцій, по 75 грамів кожна.

(за винятком крохмальних, як-от картопля) – від 300 грамів. Бажано розподілити цю кількість на 4 – 5 порцій, по 75 грамів кожна. Фрукти та ягоди – 300 грамів, або 2 порції по 150 грамів.

– 300 грамів, або 2 порції по 150 грамів. Бобові (квасоля, горох, сочевиця тощо) – 1 порція вагою 75 грамів.

(квасоля, горох, сочевиця тощо) – 1 порція вагою 75 грамів. Цільні злаки та вироби з них (хліб, каші, пластівці, макаронні вироби): 70 грамів для жінок і 90 грамів – для чоловіків.

(хліб, каші, пластівці, макаронні вироби): 70 грамів для жінок і 90 грамів – для чоловіків. Горіхи й насіння – 2 столові ложки.

– 2 столові ложки. Молочні та кисломолочні продукти (без цукру, із помірним умістом жиру) – по 2 – 3 порції (наприклад, 1 склянка молока + 120 грамів домашнього сиру; до цього можна додати склянку йогурту чи 40 грамів твердого сиру);

(без цукру, із помірним умістом жиру) – по 2 – 3 порції (наприклад, 1 склянка молока + 120 грамів домашнього сиру; до цього можна додати склянку йогурту чи 40 грамів твердого сиру); Курячі яйця – 1 – 2 штуки на день;

– 1 2 штуки на день; Риба – мінімум двічі або тричі на тиждень;

– мінімум двічі або тричі на тиждень; М'ясо. Червоне – не більше ніж 50 г і не частіше ніж три рази на тиждень. В інші дні експерти радять їсти біле м’ясо. Птицю взагалі можна їсти щодня, а оптимальна її кількість вираховується так: 0,3 – 0,4 г білка на 1 кг ваги (інша половина білка повинна надійти з рослинною їжею). Тож якщо у 100 г курячого філе міститься 23 г білка, людина вагою 70 кг може з'їсти протягом дня 100 – 150 г.

Окремо поговоримо про продукти тваринного походження. Два стилі харчування, які визнані еталоном здорового харчування: той, якого дотримуються жителі Середземномор'я, і так звана DASH-дієта (Dietary Approaches to Stop Hypertension) – стиль харчування, рекомендований пацієнтам з артеріальною гіпертензією, ожирінням та/або цукровим діабетом, а також тим, хто схильний до цих захворювань, – передбачають регулярне споживання і яєць, і риби, і м’яса!

Курятина є частиною здорового харчування / shutterstock

Ці продукти забезпечують організм багатьма поживними речовинами, передусім білками (протеїнами), які:

є будівельним матеріалом для клітин;

допомагають відновлюватися після інтенсивного тренування в спортзалі, перенесеної хвороби чи операції;

беруть участь у синтезі ферментів і гормонів;

регулюють понад тисячу біохімічних процесів.

Експерти ВООЗ нагадують: на білки має припадати від 10 до 15% загальної добової кількості калорій у раціоні.

Денна норма білків, згідно з рекомендаціями МОЗ, становить:

для дітей віком 7–10 років – 72 грами;

віком 11–13 років – 78 грамів для дівчаток і 84 грами для хлопчиків;

віком 14–17 років – 93 грами для дівчат і 83 грами – для юнаків.

Для дорослих – від 80 до 117 грамів залежно від віку, статі та фізичної активності.

Цінність білка визначається вмістом амінокислот – його важливих структурних компонентів. Тваринний білок є особливо цінним: до його складу входять незамінні амінокислоти, без яких організм не може нормально функціонувати. Замінити їх рослинними аналогами – надзвичайно складно або й зовсім неможливо.

Поповнювати запаси протеїнів потрібно кожного дня, адже в організмі вони не накопичуються.

Курятина багата на білок, що необхідний нашому організму / shutterstock

Які продукти тваринного походження, крім курячих яєць та риби, повинні бути у щоденному меню?

100-грамовий шматок свинини (не з найжирнішої частини туші й без шкіри) містить 21,7 грама жиру (250–300 кілокалорій).

У яловичині трохи менше – 15,7 грама жиру (210–280 кілокалорій) на 100 грамів.

В індичатині – відповідно 0,7 грама жиру (119–180 кілокалорій).

А от курятина ще менш калорійна – від 100 до 200 кілокалорій на 100 грамів м’яса (щоправда, жиру трохи більше, ніж в індичці, – від 1 до 1,9 грама).

, а отже, сприяє прогресуванню атеросклерозу (відкладенню жирових бляшок на судинах). Тому його споживання слід обмежити – до 500 грамів на тиждень. Крім того, червоне м'ясо калорійніше, аніж біле. Порівняйте:

Ще один мінус червоного м’яса: за даними ВООЗ, цей продукт є канцерогеном, тобто при регулярному споживанні він сприяє розвитку колоректального раку (раку товстої кишки) та раку шлунка.

. За харчовою цінністю воно не поступається іншим видам м’яса й при цьому не збільшує ризик розвитку раку та серцево-судинних захворювань. Навпаки, захищає й травний тракт, і серце, і судини! Жир із курячої грудки на 70% складається з "хороших" мононенасичених (омега-9) і поліненасичених (омега-3 і омега-6) жирів – таких самих, як і в оливковій олії, авокадо, мигдалі, фісташках, форелі та тунці. Тож зрізати його без потреби не варто.

Найбільш дієтичною серед усіх видів птиці є курятина, а найпіснішою її частиною – філе: воно містить у кілька разів менше жиру, ніж, скажімо, гомілки чи навіть крильця.

Куряче філе не лише дієтичне, а й смачне / shutterstock

Жиру в курячій грудці мало (у 100 грамах – лише 2,4 грама, тоді як в інших частинах птиці – від 18 до 25 грамів), а от фосфору, вітамінів групи В, магнію, солей калію, сірки, цинку, заліза, хрому та кобальту – достатньо, щоб повністю чи частково забезпечити добову потребу в них. Якихось 100 грамів філе покривають половину добової потреби дорослої людини в білках.

Проте важливо обирати безпечну та якісну продукцію – без антибіотиків, консервантів, гормонів росту. Такою є курятина від ТМ "Наша Ряба", що підтверджено незалежним аудитом.

Дієтологи наголошують: куряче філе – ідеальний продукт для тих, кому потрібно:

наростити м'язову масу;

скинути зайву вагу;

пом’якшити проблеми з травленням;

швидко відновитися після хвороби чи операції;

зміцнити імунітет.

Курятина легко засвоюється організмом, забезпечуючи його всіма необхідними речовинами для оптимального функціонування.

(сирими або термічно обробленими). Такий "дует" надовго забезпечить відчуття ситості та водночас легкості, адже без проблем буде перетравлюватися. Курятину можна смакувати також із фруктами – свіжі соковиті фрукти підкреслять ніжний смак птиці. Не "посвариться" птиця й з іншими білковими продуктами, як-от горіхи, насіння та бобові.

Салат із курочкою / shutterstock

Збалансований раціон, що складається з натуральних продуктів, збагачених вітамінами, мінералами й іншими поживними речовинами дозволяє підтримати стан здоров'я на оптимальному рівні – зміцнити імунну й нервову системи, а також кісткову тканину, покращити травні процеси та, відповідно, засвоюваність їжі, підтримати роботу серця, захистити судини від шкідливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів тощо. А м'ясо (особливо курятина) є невід'ємною складовою такого здорового меню.