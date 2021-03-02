Вечеря за 30 хвилин: смачні страви з курячих стріпсів та філе для відбивної
Щоб приготувати здорову та смачну вечерю, не обов’язково віддавати кухні кілька годин. Ми підготували для вас кілька цікавих страв із курятини, які готуються буквально нашвидкуруч.
Джерело:24 канал
Після важкого робочого дня не дуже тішить перспектива провести залишок вечора біля плити, чи не так? Виробники чудово розуміють, як у швидкому темпі життя важливо заощадити трохи часу для себе. Вони подбали, аби споживач не марнував цей цінний ресурс на зайву роботу, пропонуючи розумний компроміс – заготовки.
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З уже нарізаного тоненькими смужками м’яса, наприклад від ТМ “Наша Ряба”, ви приготуєте смачну вечерю всього за 30 хвилин. Потрібно просто дістати курячі стріпси з упаковки, замаринувати їх чи одразу обмочити у кляр та обкачати в сухарях і запекти. Поки курочка запікається, швиденько наріжте свіжих овочів – і страва готова!
Свіжонарізана курочка від ТМ "Наша Ряба" / Інфографіка 24 каналу
Щоб не сушити собі голову, що ж таке оригінальне приготувати з курячих стріпсів, – скористайтеся нашими рецептами.
Курячі стріпси з овочами та пармезаном
- Час: 20 хвилин.
- Порції: 3–4.
Курячі стріпси / ryaba.ua
Приготування:
- Викладіть курячі стріпси з упаковки на тарілку, посоліть, поперчіть на свій смак і ретельно вимішайте.
- Для м’ясної паніровки змеліть у блендері начос, змішайте із сухарями й тертим пармезаном.
- Ретельно помиті овочі наріжте брусочками завдовжки 7 сантиметрів і залийте холодною водою на 5 хвилин.
- Яйця підсоліть і збийте на піну.
- Запаніруйте курячі стріпси: спочатку обкачайте в крохмалі, потім обмочіть у збиту яєчну суміш, далі обкачайте в паніровці.
- Викладіть стріпси на деко, застелене пергаментом, і відправте до духової шафи, розігрітої до 200 градусів, на 20 хвилин. Також страву можна приготувати у фритюрі, але калорійність буде значно вищою.
- Для соусу доведіть вершки до кипіння в каструлі, додайте тертий пармезан і перемішайте вінчиком.
- Готові курячі стріпси викладіть на таріль, додайте овочі й полийте соусом. Смачного!
Салат "Панцанела" з курячими стріпсами
- Час: 25 хвилин.
- Порції: 4.
Салат з курятиною / ryaba.ua
Приготування:
- Курячі стріпси посоліть, поперчіть, обкачайте в борошні, обмочіть у збиті на піну яйця й знову обкачайте – уже в сухарях. Повторіть панірування двічі.
- Викладіть курячі стріпси на деко з пергаментом і поставте запікатися до духової шафи, розігрітої до 160 градусів, на 15–20 хвилин.
- Наріжте цибулю кільцями, решту овочів шматочками.
- Таріль вистеліть листям салату, викладіть на нього нарізані овочі, зверху – оливки й насамкінець – готові курячі стріпси.
- Для соусу змішайте тертий часник, олію, цукор.
- Салат заправте соусом і подавайте до столу. Смачного!
Салат Цезар з хрусткою куркою фрі
- Час: 30 хвилин.
- Порції: 4.
Салат з курочкою фрі / ryaba.ua
Приготування:
- Для приготування соусу змішайте всі інгредієнти у мисці та перебийте до однорідної маси блендером.
- Ретельно помийте курячі яйця. Одне яйце збийте в піну, інші два відваріть до готовності у підсоленій воді.
- Куряче філе для відбивної посоліть та поперчіть. Двічі запаніруйте в яйцях та сухарях курку та обсмажте на сковорідці до готовності з обох сторін.
- Обсмажте бекон до золотистої скоринки.
- Листя салатів порвіть руками, помідори наріжте на половинки, огірок — соломкою, зварені круто яйця — на 4 частини. Сир натріть на дрібну тертку.
- Листя салату, огірки та помідори обережно змішайте з соусом та викладіть на тарілку. Зверху викладіть яйця та смажений бекон. Курку наріжте по діагоналі та викладіть на салат. Посипте сиром Пармезан та подавайте до столу. Смачного!
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