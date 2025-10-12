Трішки хитрощів – і ваші помідори смакуватимуть так, наче їх квасили у дубовій бочці. Навіть простий перекус з ними перетвориться на незабутню трапезу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Янусина кухня".

Для квашення чудово підійдуть великі мʼясисті плоди, наприклад, чортів Чорний Китай, Медовий Спас або Цукровий Бізон, розповідає портал "Одна хвилинка".

Як зробити квашені помідори

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– приблизно 1,5 кілограма помідорів;

– 2 листи хрону;

– половина кореня хрону;

– 6 листків смородини;

– 6 листків вишні;

– 2 парасольки кропу;

– по 6 горошин чорного та запашного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

розсіл:

– 0,5 літра води;

– 3 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Виберіть для квашення тверді, пружні помідори середнього або невеликого розміру. Підійдуть навіть зеленкуваті чи бурі, тобто не повністю достиглі плоди. Ретельно вимийте банки з содою, а пластикові кришки обдайте окропом. На дно кожної банки викладіть половину підготовлених спецій. Далі щільно укладіть у банки чисті помідори, зверху додайте решту спецій. В охолодженій кипʼяченій воді розчиніть сіль та цукор. Залийте розсолом помідори, потім долийте води до країв банки. Накрийте кришкою й поставте в холодне місце. Під час бродіння помідори можуть виділяти рідину, тому банки варто ставити в миску чи піддон. У міру потреби підливайте розсіл. Спробувати квашені помідори можна не раніше ніж через 45 днів. Зберігайте їх лише в холоді, щоб вони не перекисли та зберегли приємний смак.

Смачного!

