Трішки хитрощів – і ваші помідори смакуватимуть так, наче їх квасили у дубовій бочці. Навіть простий перекус з ними перетвориться на незабутню трапезу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Янусина кухня".
Зверніть увагу!
Для квашення чудово підійдуть великі мʼясисті плоди, наприклад, чортів Чорний Китай, Медовий Спас або Цукровий Бізон, розповідає портал "Одна хвилинка".
Як зробити квашені помідори
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– приблизно 1,5 кілограма помідорів;
– 2 листи хрону;
– половина кореня хрону;
– 6 листків смородини;
– 6 листків вишні;
– 2 парасольки кропу;
– по 6 горошин чорного та запашного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
розсіл:
– 0,5 літра води;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Виберіть для квашення тверді, пружні помідори середнього або невеликого розміру. Підійдуть навіть зеленкуваті чи бурі, тобто не повністю достиглі плоди.
- Ретельно вимийте банки з содою, а пластикові кришки обдайте окропом.
- На дно кожної банки викладіть половину підготовлених спецій. Далі щільно укладіть у банки чисті помідори, зверху додайте решту спецій.
- В охолодженій кипʼяченій воді розчиніть сіль та цукор. Залийте розсолом помідори, потім долийте води до країв банки. Накрийте кришкою й поставте в холодне місце.
- Під час бродіння помідори можуть виділяти рідину, тому банки варто ставити в миску чи піддон.
- У міру потреби підливайте розсіл. Спробувати квашені помідори можна не раніше ніж через 45 днів.
- Зберігайте їх лише в холоді, щоб вони не перекисли та зберегли приємний смак.
Смачного!
