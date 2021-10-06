Ласуни оцінять: рецепт запечених яблук з гарбузом від шеф-кухаря Олександра Громлюка

Якщо ви теж вважали, що на правильному харчуванні не можна їсти солодощів – ви вкрай помиляєтеся! Учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олександр Громлюк поділився з читачами рецептом смачного, а головне корисного десерту з яблук та гарбуза.

Солодощі можуть бути корисними, якщо готувати їх з натуральних продуктів та без додавання барвників, підсилювачів смаку, загущувачів та цукру. Одним з таких рецептів солодкого поділився талановитий шеф-кухар та учасник шоу "Пекельна кухня" Олександр Громлюк.

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Шеф-кухар пропонує приготувати запечені яблука з гарбузом. Олександр сам активно стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Він обожнює солодку їжу, але надає перевагу тільки корисним десертам.

Рецепт запечених яблук з гарбузом

Час: 30 – 35 хвилин

30 – 35 хвилин Порції: 1



Запечені яблука з гарбузом / Фото Новий канал

– 300 г яблук;– 40 г гарбуза;– 15 г в'яленої вишні;– 15 г горіхів;– 40 г фінікового сиропу.

Приготування:

Ретельно помийте яблука. Зріжте гострим ножем верхівку та відкладіть її – не викидайте.

Виріжте серединку з яблука та видаліть насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.



Запечені яблука з гарбузом / Фото Новий канал

Гарбуз наріжте дрібними кубиками.

Додайте до гарбуза вишню, горішки та заправте фініковим сиропом.

Нафаршируйте яблука начинкою, закрийте верхівкою та відправте в духовку випікатися.



Запечені яблука з гарбузом / Фото Новий канал

Оптимальна температура духовки 180 градусів. Випікання десерту вас займе близько 10 – 15 хвилин.