Ласуни оцінять: рецепт запечених яблук з гарбузом від шеф-кухаря Олександра Громлюка

6 жовтня 2021 , 17:37
Читать новость на русском

Джерело:

Новий канал

Якщо ви теж вважали, що на правильному харчуванні не можна їсти солодощів – ви вкрай помиляєтеся! Учасник реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олександр Громлюк поділився з читачами рецептом смачного, а головне корисного десерту з яблук та гарбуза.

Солодощі можуть бути корисними, якщо готувати їх з натуральних продуктів та без додавання барвників, підсилювачів смаку, загущувачів та цукру. Одним з таких рецептів солодкого поділився талановитий шеф-кухар та учасник шоу "Пекельна кухня" Олександр Громлюк. 

Читайте також У Черкасах відбувся сімейний фестиваль My Family Fest за підтримки МХП: як розважали гостей

Шеф-кухар пропонує приготувати запечені яблука з гарбузом. Олександр сам активно стежить за своїм харчуванням та займається спортом. Він обожнює солодку їжу, але надає перевагу тільки корисним десертам.

Рецепт запечених яблук з гарбузом

  • Час: 30 – 35 хвилин
  • Порції: 1


Запечені яблука з гарбузом / Фото Новий канал

Інгредієнти:
 – 300 г яблук;
 – 40 г гарбуза;
 – 15 г в'яленої вишні;
 – 15 г горіхів;
 – 40 г фінікового сиропу.

Приготування:

  1. Ретельно помийте яблука. Зріжте гострим ножем верхівку та відкладіть її – не викидайте.
  1. Виріжте серединку з яблука та видаліть насіння. М'якоть наріжте дрібними шматочками.


Запечені яблука з гарбузом / Фото Новий канал

  1. Гарбуз наріжте дрібними кубиками.
  1. Додайте до гарбуза вишню, горішки та заправте фініковим сиропом.
  1. Нафаршируйте яблука начинкою, закрийте верхівкою та відправте в духовку випікатися.


Запечені яблука з гарбузом / Фото Новий канал

  1. Оптимальна температура духовки 180 градусів. Випікання десерту вас займе близько 10 – 15 хвилин.
  1. Корисний та дієтичний десерт готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак