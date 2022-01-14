Омріяний рецепт: готуємо київський торт із шоколадним кремом
14 січня 2022 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Київський торт оповитий легендами. Колись господині полювали за його рецептом. Лілія Цвіт допоможе вам приготувати десерт анітрохи не гірший від того, яким ви ласували в дитинстві.
Рецепт київського торта
- Час: 6 годин
- Порції: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)
Читайте також Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та ріднихІнгредієнти для коржів:
– 7 сирих яєчних білків;
– 250 грамів цукру;
– 150 грамів горіхів (кеш'ю та фундук);
– 50 грамів борошна,
Для крему:
– 7 сирих яєчних жовтків;
– 150 мілілітрів води;
– 120 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 20 грамів какао;
– 100 грамів шоколаду;
– 400 грамів вершкового масла.
Фото cdn.momsdish
Приготування:
- Підготуйте для випікання торта круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів.
- Горіхи подрібніть у блендері до середньої крихти (щоб були доволі грубими шматочками) і змішайте з борошном.
- Окремо збийте білки на м'яку піну. Додайте цукор і далі збивайте масу до стійкої піни (12 хвилин).
- Додайте до білкової маси горіхи з борошном та обережно перемішайте.
- Розділіть білкове тісто на три рівні частини.
- Викладіть першу в кільце, розрівняйте поверхню й зніміть кільце. Таким самим чином сформуйте два наступних білкових коржі.
- Випікайте коржі в духовці при температурі 100 градусів 3 – 4 години. Важливо випікати їх одночасно, щоб маса не осіла.
- Готові коржі охолодіть. Зайве зріжте ножем. Крихту не викидайте: вона знадобиться для оформлення торта.
- Для крему змішайте в сотейнику яєчні жовтки, цукор звичайний та ванільний, додайте води. Ретельно перемішайте масу. Всипте какао й знову перемішайте, щоб не було грудочок.
- Відправте масу на маленький вогонь.
- Додайте шматочки шоколаду й перемішуйте масу, доки вона не почне закипати. Одразу зніміть її з плити й, накрийте харчовою плівкою в контакт, залиште остигати при кімнатній температурі.
- М'яке вершкове масло збийте міксером. Додавайте до нього по 1 столовій ложці заварену шоколадну масу, продовжуючи збивати.
- Розділіть крем на дві частини (для зручності) і наповніть ним кондитерський мішок.
- Сформуйте торт. Викладіть перший корж, укрийте його з кондитерського мішка кремом. Знову корж, крем, корж.
- Залишками крему змастіть верх та боки торта.
- Торт обережно вирівняйте кондитерським шпателем і прикрасьте крихтою та горіхами.
Смачного!
Відеорецепт приготування київського торта: