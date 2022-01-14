Омріяний рецепт: готуємо київський торт із шоколадним кремом

14 січня 2022 , 14:36
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Київський торт оповитий легендами. Колись господині полювали за його рецептом. Лілія Цвіт допоможе вам приготувати десерт анітрохи не гірший від того, яким ви ласували в дитинстві.

Рецепт київського торта

  • Час: 6 годин
  • Порції: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)

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Інгредієнти для коржів:
 – 7 сирих яєчних білків;
 – 250 грамів цукру;
 – 150 грамів горіхів (кеш'ю та фундук);
 – 50 грамів борошна,
Для крему:
 – 7 сирих яєчних жовтків;
 – 150 мілілітрів води;
 – 120 грамів цукру;
 – 1 пачка ванільного цукру;
 – 20 грамів какао;
 – 100 грамів шоколаду;
 – 400 грамів вершкового масла.


Фото cdn.momsdish

Приготування:

  1. Підготуйте для випікання торта круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів.
  1. Горіхи подрібніть у блендері до середньої крихти (щоб були доволі грубими шматочками) і змішайте з борошном.
  1. Окремо збийте білки на м'яку піну. Додайте цукор і далі збивайте масу до стійкої піни (12 хвилин).
  1. Додайте до білкової маси горіхи з борошном та обережно перемішайте.
  1. Розділіть білкове тісто на три рівні частини.
  1. Викладіть першу в кільце, розрівняйте поверхню й зніміть кільце. Таким самим чином сформуйте два наступних білкових коржі.
  1. Випікайте коржі в духовці при температурі 100 градусів 3 – 4 години. Важливо випікати їх одночасно, щоб маса не осіла.
  1. Готові коржі охолодіть. Зайве зріжте ножем. Крихту не викидайте: вона знадобиться для оформлення торта.
  1. Для крему змішайте в сотейнику яєчні жовтки, цукор звичайний та ванільний, додайте води. Ретельно перемішайте масу. Всипте какао й знову перемішайте, щоб не було грудочок.
  1. Відправте масу на маленький вогонь.
  1. Додайте шматочки шоколаду й перемішуйте масу, доки вона не почне закипати. Одразу зніміть її з плити й, накрийте харчовою плівкою в контакт, залиште остигати при кімнатній температурі.
  1. М'яке вершкове масло збийте міксером. Додавайте до нього по 1 столовій ложці заварену шоколадну масу, продовжуючи збивати.
  1. Розділіть крем на дві частини (для зручності) і наповніть ним кондитерський мішок.
  1. Сформуйте торт. Викладіть перший корж, укрийте його з кондитерського мішка кремом. Знову корж, крем, корж.
  1. Залишками крему змастіть верх та боки торта.
  1. Торт обережно вирівняйте кондитерським шпателем і прикрасьте крихтою та горіхами.

Смачного!

Відеорецепт приготування київського торта:

 

Автор: Богданна Рибак