Легка вечеря за 20 хвилин: курятина в соусі, салат з сиром та паста з грибами

Якщо немає багато часу на приготування вечері. Ми підготували для вас три рецепти страв, які ви легко приготуєте вдома за 20 хвилин.

Після роботи немає бажання багато часу проводити на кухні. Ми підготували для вас прості рецепти страв на будь-який смак, які ви можете швидко приготувати.

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Ніжне куряче м'ясо, запечене у духовці з вишуканим соусом, ароматні томати з сиром та паста з грибами. Також ви можете додавати будь-які спеції на ваш смак та подавати до столу свіжі овочі або салати.

Салат з томатами та сиром/ Фото Pexels

Салат з томатами та сиром

М'який сир наріжте скибочками. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. На тарілку викладіть шарами по колу – сир, томати, додайте сіль, перець. За бажанням додайте базилік або петрушку. Перед подачею збризніть оливковою олією та оцтом.

– 200 грамів м'якого сиру (моцарела);– 4 – 5 томатів;– 1 столова ложка оливкової олії;– бальзамічний оцет;– перець;– сіль.

Курятина в соусі/ Фото Freepik

Курятина у вершковому соусі

Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні з олією кілька хвилин. У мисці змішайте вершки з гірчицею, додайте сіль, перець. М'ясо викладіть у форму, додайте соус. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності. Готову страву викладіть на тарілку, додайте помиту руколу.

– 2 – 3 курячих філе;– 200 мілілітрів вершків 33%;– 1/ 2 чайної ложки гірчиці;– 1 столова ложка рослинної олії;– 20 грамів руколи;– перець;– сіль.

Паста з грибами/ Фото Freepik

Паста з грибами

У каструлі з окропом відваріть макарони. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, викладіть на пательню, обсмажте кілька хвилин з олією до золотої скоринки. Баклажан помийте, наріжте кубиками, додайте до цибулі. Гриби ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками, викладіть на пательню з цибулею, додайте сіль, перець, тушкуйте кілька хвилин. Далі – додайте вершки, доведіть соус до кипіння. Сир натріть на грубій тертці, додайте у соус. У форму викладіть макарони, додайте соус з грибами. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 10 – 15 хвилин. Базилік помийте, подрібніть ножем. Дістаньте готову пасту, викладіть у тарілку. За бажанням додайте помитий базилік. Смачного!

– 250 грамів макаронів твердих сортів пшениці;– 200 грамів грибів (печериці);– 100 мілілітрів вершків 30%;– 1 цибуля;– 1 баклажан;– 50 грамів сиру (Пармезан);– рослинна олія;– базилік;– перець;– сіль.