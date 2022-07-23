Легкі мов пух: готуємо домашні млинці на дріжджах

23 липня 2022 , 13:31
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Джерело:

інстаграм Євгена Клопотенка

Ще з дитинства кожен з нас пам'ятає ті пухкі, тонкі млинці, які готували нам мама чи бабуся. Євген Клопотенко вирішив поділитися своїм рецептом смачних млинців на дріжджах.

Млинці – улюблена страва українців. Їх можна їсти самостійно, рясно поливати домашнім варенням або шоколадною пастою, або закручувати різноманітні начинки: кисло-молочний сир, курятину чи тушковані овочі.

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Чим особливі млинці від Євгена Клопотенка? Сенс цих млинців у тому, що вони дріжджові. Це змінює їхню структуру і перетворює на повітряну насолоду. Євген наполягає, аби ви куштували їх вершковим маслом та медом.

Рецепт млинців на дріжджах

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
 – 300 мілілітрів теплого молока;
 – 1 столова ложка цукру;
 – сіль;
 – 15 грамів свіжих дріжджів;
 – 1 куряче яйце;
 – 150 грамів пшеничного борошна;
 – 1 столова ложка олії.

Приготування:

  1. З'єднайте тепле молоко з цукром та сіллю, з іншої сторони миски покришіть дріжджі. Перемішайте все та залишіть на 10 хвилин у теплому місці, щоб вони активувалися.
Важливо: інгредієнти мають бути не з холодильника, а кімнатної температури, щоб дріжджі спрацювали.
  1. Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то це означає, що дріжджі ожили та можна рухатися далі. Додайте куряче яйце, пшеничне борошно і добре перемішайте, щоб не було грудочок.
  1. Налийте до тіста столову ложку олії, знов перемішайте і накрийте миску шаром харчової плівки. Залишіть тісто на млинці на 40 хвилин. Обережно перемішайте все ополоником та переходьте до смаження млинців. 
  1. Для цього розігрійте сковорідку та обсмажуйте їх з обох сторін по 1 хвилині на середньому вогні.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак