Легкі салати для пікніка: рецепти з курятини, ківі та полуниці

17:22

Попереду вихідні, за вікном гарна погода, а це означає, о можна планувати відпочинок на природі та зібрати друзів на пікнік. Ми підготували для вас кілька цікавих та легких у приготуванні салатів на пікнік. Серед рецептів є салати як з м'ясом, так і без. Вам залишається тільки обрати той, що до смаку, або приготувати всі з переліку на велику компанію.