Легкий рецепт домашнього рамена: готуємо на курячому бульйоні
2 лютого 2022 , 13:18Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Надзвичайно простий рецепт рамена, який ви коли-небудь зустрічали, готується менш ніж за 30 хвилин. І це набагато смачніше (і корисніше), ніж магазинний варіант!
Рамен – страва японської кухні, яка прийшли в Японію з Китаю. Спосіб приготування локшини дещо відрізняється, тому китайці називають рамен "японський ламянь". Зазвичай її готують з пшеничної локшини, завжди подають з половинками яєць. Рамен можуть готувати на курячому, яловичому чи свинячому бульйоні.
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Рецепт домашнього рамена
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Фото Damn delicious
– 2 великих курячих яйця;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка тертого імбиру;
– 4 склянки курячого бульйону;
– 200 грамів грибів шиїтаке;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– які-соба (пшенична локшина);
– 3 склянки бейбі шпинату;
– 8 скибочок Нарутомакі (сурімі з риби);
– 1 морква;
– 2 столові ложки подрібненої цибулі.
Приготування:
- Покладіть курячі яйця у велику каструлю та залийте холодною водою на 2 – 3 сантиметри. Доведіть все до кипіння та проваріть 1 хвилину.
- Накрийте яйця щільно закритою кришкою і зніміть з вогню. Відставте на 8 – 10 хвилин. Добре процідіть і дайте охолонути перед очищенням. Розріжте яйця навпіл.
- Розігрійте олію у каструлі на середньому вогні. Додайте подрібнений часник та імбир і готуйте постійно помішуючи, до появи аромату.
- Влийте курячий бульйон, гриби, соєвий соус і 3 склянки води. Доведіть до кипіння та зменште вогонь. Тушкуйте доки гриби не розм'якнуть (10 хвилин).
- Додайте локшину та варіть її, поки вона не приготується, приблизно 2 – 3 хвилини.
- Додайте до рамена шпинат, нарутомакі, натерту моркву та цибулю. Готуйте страву 2 хвилини, поки шпинат не почне в’янути.
- Розлийте рамен по тарілках, додайте яйця.
Смачного!