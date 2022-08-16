Неперевершений смак України: легкий рецепт картопляників з грибами від Клопотенка

Картопля – один з найбільш улюблених овочів українців. З неї можна приготувати безліч справ, але картопляники – це завжди особливий смак та враження.

Традиційні українські картопляники з грибами – це чудовий вибір тоді, коли хочеться отримати дуже смачну страву, не докладаючи великих зусиль. Наприклад, після важкого робочого дня, коли є бажання поєднати приготування вечері з переглядом серіалу або прослуховуванням музики.

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Головний секрет страви – тісто без рідини, тому для неї може підійти навіть картопля, яка зварена на день раніше.

Рецепт картопляників з грибами від Клопотенка

Час: 1 година 5 хвилин

Порцій: 4

Легко та смачно / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

картопля – 5 – 6 штук;

борошно – 200 грамів;

яйця – 3 штуки;

печериці – 200 грамів;

вершкове масло – 20 – 25 грамів;

соняшникова олія – 1 столова ложка;

часник – 2 зубчики.

Соус жу:

яловичі кістки – 200 – 300 грамів;

біле сухе вино – 15 – 20 мілілітрів;

ріпчаста цибуля – 1 штука;

сіль – 2 – 3 дрібки.

Приготування:

Нарізаємо картоплю довільними, але більш-менш однаковими кубиками. Перекладаємо картоплю у каструлю, додаємо часник та сіль до смаку. Заливаємо водою та готуємо до готовності. Зливаємо з картоплі усю воду та витягаємо часник. Робимо пюре, потім додаємо два жовтки, солимо та перемішуємо до однорідності. Додаємо борошно та добре вимішуємо, тісто має бути щільним та добре зліплюватися. Вмикаємо духовку на 180 градусів та беремося за начинку. Миємо печериці та ріжемо їх на маленькі кубики. Так само чистимо цибулю. Гріємо пательню, даємо столову ложку олії, смажимо гриби до випаровування рідини. Потім зменшуємо вогонь та додаємо цибулю. Після цього викладаємо гриби з цибулею на паперову серветку, а пательню відставляємо в сторону, не миючи. Застеляємо деко пергаментним папером. Ліпимо картопляники: робимо з картопляного тіста круг, кладемо всередину начинку, зліплюємо та формуємо пиріжки, які одразу викладаємо на деко. Змащуємо картопляники жовтком та ставимо їх у духовку. Випікаємо 20 хвилин. Готуємо жу: в пательню викладаємо яловичі кістки, трішки присипаємо їх борошном та смажимо приблизно 5 хвилин до утворення скоринки. Забираємо кістки з пательні, відставляємо її з вогню на хвилину. Потім повертаємо пательню на середній вогонь, вливаємо біле вино та даємо 1 – 2 хвилини на його випарування. Додаємо вершкове масло, солимо та готуємо ще 2 хвилини. Потім його можна процідити. Подаємо картопляники до столу, скропивши соусом жу.

Смачного!