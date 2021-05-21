Легкий літній рецепт салату з грушею та панчетою: готуємо, як у ресторані

21 травня 2021 , 17:02
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Джерело:

Метро Кеш енд Керрі

Свіжий та ароматний літній салат з грушею та панчетою стане вашим улюбленим – ми в цьому впевнені! На його приготування вам потрібно мінімум часу, а результат вразить вас і ваших гостей.

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На приготування смачного та свіжого салату з груші вам потрібно всього 10 – 15 хвилин. За бажанням до салату можна додатково додати виноград або перець чилі, щоб зробити його ще більш оригінальним та пікантним.

Рецепт салату з грушею

Інгредієнти:
 – 1 ст. л меду;
 – 1 ст. л білого винного оцту;
 – ½ ст. л лимонного соку;
 – 4 ст. л оливкової олії;
 – 200 г панчети;
 – 2 стиглі груші;
 – 280 г руколи;
 – 90 г сиру Рікота;
 – дрібка солі;
 – чорний мелений перець на ваш смак.
  1. Для приготування заправки для салату змішайте в мисочці оцет, мед, лимонний сік, сіль та перець. Збивайте соус вінчиком та поступово вливайте в нього оливкову олію тонкою цівкою.
  2. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте панчету близько 5 хвилин до хрумкої скоринки.
  3. Обсмажену панчету перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
  4. Наріжте грушу тонкими скибочками, викладіть на презентаційну тарілку.
  5. Додайте до груші панчету та шматочки сиру. Посипте салат руколою та полийте соусом.
  6. Одразу подавайте готовий салат до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак