Легкий салат з курятиною та йогуртом: простий рецепт

Смачний та корисний салат з курятиною та йогуртом – чудовий варіант на вечерю. Ми підготували для вас простий рецепт салату, який можете приготувати нашвидкуруч.
Ароматний салат з соковитою курятиною та вишуканим соусом, задекорований виноградом легко готується. Всього за 30 хвилин і ситна вечеря для всієї родини готова.
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Рецепт салату
Інгредієнти:
– 2 шт. курячого філе;
– 200 грамів сиру;
– 100 грамів білого винограду;
– 1 огірок;
– 1 солодкий перець;
– 1 томат;
– 1 столова ложка сметани 15-20%;
– 2 столові ложки йогурту фруктового (або натурального);
– 1 столова ложка олії;
– кріп;
– сіль;
– перець.
- Для приготування салату ретельно помийте куряче філе, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні 5-7 хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
- Помийте огірок, томат наріжте кубиками.
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте кубиками.
- У мисці змішайте сметану з йогуртом, перемішайте соус до однорідної консистенції.
- Виноград ретельно помийте, розріжте навпіл.
- Твердий сир наріжте кубиками.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- У мисці змішайте всі інгредієнти, додайте сіль, перець, соус, кріп, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте гілочкою кропу. Смачного!