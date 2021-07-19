Лимонад з лаванди: як приготувати нетривіальний освіжаючий напій
Джерело:Food
Зараз кожен з нас страждає від спеки, яка робить думки про прохолодний напій нав'язливою ідеєю. Холодний чай та звичні напої – не єдиний вихід із "жаркої" ситуації.
Лимонад з лаванди – чудовий напій, який потішить не лише дивовижним смаком, а й естетичним виглядом. Тим паче, що приготувати його зовсім не складно.
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Спочатку нам потрібно приготувати сироп, який стане основою прохолодного напою.
Інгредієнти:
- 3 ложки сушеної кулінарної лаванди
- 1 склянка цукру
- 1 склянка води
- цедра одного лимона
Лаванду, цукор та воду з'єднати у невеликому посуді. Довести до кипіння і тримати, поки цукор не розчиниться. Зняти з вогню та додати цедру лимона, перемішати та дати сиропу настоятися впродовж години. Після цього процідити сироп через сито з марлею та поставити у холодильник.
Процес приготування дуже простий / Фото Food
Тепер переходимо до другого етапу – власне лимонаду.
Інгредієнти:
- 1 стакан лавандового сиропу
- 1 стакан свіжовижатого лимонного соку (приблизно 4 лимони)
- 2 чашки охолодженого горіхового або іншого чаю
- лід
- гілочки лаванди (для прикраси)
З'єднати в одному великому посуді сироп, лимонний сік та охолоджений чай. Поставити у холодильник, перед вжитком додати лід та прикрасити напій лавандою.