Лимонад з лаванди: як приготувати нетривіальний освіжаючий напій

Зараз кожен з нас страждає від спеки, яка робить думки про прохолодний напій нав'язливою ідеєю. Холодний чай та звичні напої – не єдиний вихід із "жаркої" ситуації.

Лимонад з лаванди – чудовий напій, який потішить не лише дивовижним смаком, а й естетичним виглядом. Тим паче, що приготувати його зовсім не складно.

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Спочатку нам потрібно приготувати сироп, який стане основою прохолодного напою.

Інгредієнти:

3 ложки сушеної кулінарної лаванди

1 склянка цукру

1 склянка води

цедра одного лимона

Лаванду, цукор та воду з'єднати у невеликому посуді. Довести до кипіння і тримати, поки цукор не розчиниться. Зняти з вогню та додати цедру лимона, перемішати та дати сиропу настоятися впродовж години. Після цього процідити сироп через сито з марлею та поставити у холодильник.

Процес приготування дуже простий / Фото Food

Тепер переходимо до другого етапу – власне лимонаду.

Інгредієнти:

1 стакан лавандового сиропу

1 стакан свіжовижатого лимонного соку (приблизно 4 лимони)

2 чашки охолодженого горіхового або іншого чаю

лід

гілочки лаванди (для прикраси)

З'єднати в одному великому посуді сироп, лимонний сік та охолоджений чай. Поставити у холодильник, перед вжитком додати лід та прикрасити напій лавандою.