Як приготувати лимонний крем для паски: рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова розповідає як приготувати лимонний крем, який можна використовувати для пасок та будь-якої випічки. Обов'язково спробуйте.

Лимонний курд – заварний крем готується з жовтками, з додаванням крохмалю, лимонного соку та цедри. Ніжний, ароматний, в міру солодкий сподобається усім. Його можна додавати до різноманітних страв та випічки: млинців, пісочного печива, булочок, пасок.

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Рецепт лимонного крему

У каструлі з'єднайте крохмаль з цукром, додайте гарячу воду, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, помішуючи вінчиком до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Зніміть з вогню. В окремій мисці відділіть жовтки від білків, додайте у жовтки кілька ложок крохмалю з цукром, перемішайте, вилийте у каструлю. Далі – додайте лимонний сік, вершкове масло кімнатної температури. Поставте крем на середній вогонь, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню. Натріть цедру на тертці, додайте у крем, перемішайте. Залиште для охолодження. Викладіть у тарілку. Смачного!

– 4 яйця (жовтки);– 200 грамів цукру;– 360 мілілітрів води;– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;– 25 грамів вершкового масла 82%;– 360 мілілітрів лимонного соку;– 1 лимон (цедра);– сіль.

Рецепт лимонного крему від Тетяни Литвинової у відео: