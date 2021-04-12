Як приготувати лимонний крем для паски: рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова розповідає як приготувати лимонний крем, який можна використовувати для пасок та будь-якої випічки. Обов'язково спробуйте.
Лимонний курд – заварний крем готується з жовтками, з додаванням крохмалю, лимонного соку та цедри. Ніжний, ароматний, в міру солодкий сподобається усім. Його можна додавати до різноманітних страв та випічки: млинців, пісочного печива, булочок, пасок.
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Рецепт лимонного крему
Інгредієнти:
– 4 яйця (жовтки);
– 200 грамів цукру;
– 360 мілілітрів води;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 25 грамів вершкового масла 82%;
– 360 мілілітрів лимонного соку;
– 1 лимон (цедра);
– сіль.
- У каструлі з'єднайте крохмаль з цукром, додайте гарячу воду, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, помішуючи вінчиком до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Зніміть з вогню.
- В окремій мисці відділіть жовтки від білків, додайте у жовтки кілька ложок крохмалю з цукром, перемішайте, вилийте у каструлю. Далі – додайте лимонний сік, вершкове масло кімнатної температури.
- Поставте крем на середній вогонь, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню.
- Натріть цедру на тертці, додайте у крем, перемішайте. Залиште для охолодження.
- Викладіть у тарілку. Смачного!
Рецепт лимонного крему від Тетяни Литвинової у відео: