Ніжна випічка до кави та чаю: готуємо швидкий лимонний пиріг
Джерело:Pysznosci
Швидка випічка – це незамінний помічник кожної господині. Смачненьке до гарячих напоїв без жодних зусиль – хіба можна знайти кращу альтернативу?
Швидкий лимонний пиріг – прекрасна опція для післяобідньої перерви на каву чи чай. Він неймовірно ароматний, вологий і солодкий, тож готуйтеся до того, що закохаєтесь в його смак з першого шматочка.
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Жодних хитромудрих інгредієнтів – лише те, що вже є на кухні. Якщо любите експерименти, то можете додати у тісто сік лайма або апельсину.
Рецепт швидкого лимонного пирога
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 грамів пшеничного борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– 2 яйця;
– 160 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 60 мілілітрів олії;
– 100 грамів розтопленого вершкового масла;
– цедра 2 лимонів;
– 1 чайна ложка екстракту лимона;
– 60 грамів кокосової стружки;
для замочування:
– сік двох лимонів (приблизно 80 – 100 мілілітрів);
– 3 чайні ложки цукрової пудри;
для прикраси:
– 50 грамів білого шоколаду;
– кокосова стружка для посипання.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Застеляємо форму пергаментним папером.
- Борошно просіюємо у миску, додаємо розпушувач, сіль та перемішуємо.
- У другу миску вбиваємо яйця, вливаємо молоко та збиваємо міксером. Додаємо цукор, ванільний цукор, олію, розтоплене вершкове масло, цедру лимона, екстракт і ще раз збиваємо.
- З'єднуємо інгредієнти та збиваємо до утворення однорідного тіста. Додаємо кокосову стружку і ще раз збиваємо.
- Перекладаємо тісто у форму та випікаємо 50 – 55 хвилин на найнижчому рівні духовки.
- Змішуємо лимонний сік з пудрою та просочуємо ним готовий пиріг. Залишаємо вистигати.
- Виймаємо пиріг форми. Топимо шоколад, поливаємо пиріг та посипаємо кокосовою стружкою.
Смачного!