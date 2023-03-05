Ніжна випічка до кави та чаю: готуємо швидкий лимонний пиріг

Швидка випічка – це незамінний помічник кожної господині. Смачненьке до гарячих напоїв без жодних зусиль – хіба можна знайти кращу альтернативу?

Швидкий лимонний пиріг – прекрасна опція для післяобідньої перерви на каву чи чай. Він неймовірно ароматний, вологий і солодкий, тож готуйтеся до того, що закохаєтесь в його смак з першого шматочка.

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Жодних хитромудрих інгредієнтів – лише те, що вже є на кухні. Якщо любите експерименти, то можете додати у тісто сік лайма або апельсину.

Рецепт швидкого лимонного пирога

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 160 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 60 мілілітрів олії;

– 100 грамів розтопленого вершкового масла;

– цедра 2 лимонів;

– 1 чайна ложка екстракту лимона;

– 60 грамів кокосової стружки;

для замочування:

– сік двох лимонів (приблизно 80 – 100 мілілітрів);

– 3 чайні ложки цукрової пудри;

для прикраси:

– 50 грамів білого шоколаду;

– кокосова стружка для посипання.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Застеляємо форму пергаментним папером.

Борошно просіюємо у миску, додаємо розпушувач, сіль та перемішуємо.

У другу миску вбиваємо яйця, вливаємо молоко та збиваємо міксером. Додаємо цукор, ванільний цукор, олію, розтоплене вершкове масло, цедру лимона, екстракт і ще раз збиваємо.

З'єднуємо інгредієнти та збиваємо до утворення однорідного тіста. Додаємо кокосову стружку і ще раз збиваємо.

Перекладаємо тісто у форму та випікаємо 50 – 55 хвилин на найнижчому рівні духовки.

Змішуємо лимонний сік з пудрою та просочуємо ним готовий пиріг. Залишаємо вистигати.

Виймаємо пиріг форми. Топимо шоколад, поливаємо пиріг та посипаємо кокосовою стружкою.

Смачного!