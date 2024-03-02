Свекруха точно проситиме рецепт: готуємо ліниві хачапурі
2 березня 2024, 16:50Читать новость на русском
Джерело:valerikiry
Приготуйте ліниві хачапурі за цим рецептом. Для смачного перекусу треба лише змішати всі інгредієнти та запекти.
Ліниві хачапурі готуються дуже швидко. Вам потрібно буквально пів години.
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Ліниві хачапурі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– 2 яйця;
– 150 грамів сиру;
– 4 столові ложки грецького йогурту;
– 4 столові ложки борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– сушений часник, трави за бажанням.
Приготування:
- З'єднайте яйця, грецький йогурт, сіль, спеції та сир. Добре перемішайте.
- Додайте борошно, розпушувач і знову перемішайте.
- Викладіть на застелене пергаментом деко, сформувавши круглий коржик.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин.