Особливого смаку надасть соус. Спробуйте приготувати котлети за цим рецептом – вам сподобається.
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Котлети "Виручайка"
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю натріть та відтисніть зайву вологу.
- Додайте фарш, нарізану цибулю, сіль, перець та перемішайте.
- Смажте котлети по 5 – 7 хвилин з кожного боку.
- Для соусу на іншій пательні злегка прогрійте вершки та кетчуп декілька хвилин.
- Посоліть до смаку, викладіть у соус котлети й готуйте під кришкою ще 15 хвилин.