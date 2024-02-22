Особливого смаку надасть соус. Спробуйте приготувати котлети за цим рецептом – вам сподобається.

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Котлети "Виручайка"

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Картоплю натріть та відтисніть зайву вологу.
  2. Додайте фарш, нарізану цибулю, сіль, перець та перемішайте.
  3. Смажте котлети по 5 – 7 хвилин з кожного боку.
  4. Для соусу на іншій пательні злегка прогрійте вершки та кетчуп декілька хвилин.
  5. Посоліть до смаку, викладіть у соус котлети й готуйте під кришкою ще 15 хвилин.