Ліниві хачапурі на пательні: приготуйте найпростіший перекус всього за кілька хвилин
7 березня 2024, 16:05Читать новость на русском
Джерело:albik.food
Хачапурі цілком можна приготувати на пательні. Для цього не треба навіть багато часу.
Просто змішайте доступні інгредієнти та вилийте тісто на пательню. Цей ситний та швидкий перекус може стати вашим улюбленим.
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Хачапурі на пательні
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
– 220 грамів теплого молока;
– 1 яйце;
– половина чайної ложки цукру;
– половина чайної ложки розпушувача;
– 180 грамів сулугуні;
– 120 грамів просіяного борошна.
Приготування:
- Сир натріть на терку.
- В одній мисці змішайте усі інгредієнти та залиште тісто на 10 хвилин.
- Пательню змастіть олією.
- Обсмажуйте хачапурі по 7 – 10 хвилин з кожної сторони.