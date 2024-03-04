Додайте у фарш тертий твердий сир. З ним страва перетвориться на шедевр.

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Котлетки з курячої грудки

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Заморожену курячу грудку натріть на терці. Те ж саме зробіть із сиром.
  2. Змішайте інгредієнти в мисці.
  3. Додайте яйце, сіль, перець та ще раз добре перемішайте.
  4. Сформуйте з маси котлетки.
  5. У форму налийте трохи води, викладіть туди котлети та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.