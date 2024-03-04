Додайте у фарш тертий твердий сир. З ним страва перетвориться на шедевр.

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Котлетки з курячої грудки

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 куряча грудка;

– 150 грамів сиру;

– 1 яйце;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Заморожену курячу грудку натріть на терці. Те ж саме зробіть із сиром. Змішайте інгредієнти в мисці. Додайте яйце, сіль, перець та ще раз добре перемішайте. Сформуйте з маси котлетки. У форму налийте трохи води, викладіть туди котлети та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.

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