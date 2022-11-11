Ліниві роли за 5 хвилин: їх не потрібно крутити
11 листопада 2022 , 09:01Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерія Велігура
Мабуть, немає тих, хто б не любив роли. Але купувати їх щоразу – дорого, а вдома готувати вміє не кожен. Ми дібрали рецепт лінивих ролів, які не потрібно крутити.
Пропонуємо вам спробувати приготувати роли у формі для льоду. Секрет у тому, що їх не потрібно скручувати, а роли виходять шарами.
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Пам'ятайте, аби роли вдалися – обов'язково ретельно втрамбовуйте кожен шар начинки у форму. Це зручно, практично та легко. А подавати до столу їх можна одразу, або залишити на кілька годин в холодильнику.
Рецепт ролів Філадельфія у формі для льоду
- Час: 60 хвилин
- Порції: 28 штук
– 100 грамів рису для суші;
– 110 мілілітрів води.
Для заправки:
– 15 мілілітрів яблучного оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– половина чайної ложки солі.
Для начинки:
– 100 грамів слабосоленого лосося;
– 100 грамів вершкового крем-сиру;
– 1 лист норі;
– половина авокадо;
– 100 грамів огірка;
– кунжут.
Приготування:
- Рис для суші ретельно промиваємо водою Важливо це робити декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо на повільний вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
- Для заправки рису змішайте оцет, цукор та сіль. Додаємо до охолодженого рису та перемішуємо.
- Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.
- Лосось, огірок та авокадо нарізаємо кубиками.
- Форму для льоду застилаємо харчовою плівкою та викладаємо шарами: лосось, вершковий сир, огірок, авокадо, рис з норі.
- Важливо втрамбовувати всі шари, щоб вони не розлетілися при вийманні з форми.
Смачного!⠀