Ліниві роли за 5 хвилин: їх не потрібно крутити

11 листопада 2022 , 09:01
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Джерело:

інстаграм Валерія Велігура

Мабуть, немає тих, хто б не любив роли. Але купувати їх щоразу – дорого, а вдома готувати вміє не кожен. Ми дібрали рецепт лінивих ролів, які не потрібно крутити.

Пропонуємо вам спробувати приготувати роли у формі для льоду. Секрет у тому, що їх не потрібно скручувати, а роли виходять шарами.

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Пам'ятайте, аби роли вдалися – обов'язково ретельно втрамбовуйте кожен шар начинки у форму. Це зручно, практично та легко. А подавати до столу їх можна одразу, або залишити на кілька годин в холодильнику.

Рецепт ролів Філадельфія у формі для льоду

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 28 штук
Інгредієнти:
 – 100 грамів рису для суші;
 – 110 мілілітрів води.
Для заправки:
 – 15 мілілітрів яблучного оцту;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – половина чайної ложки солі.
Для начинки:
 – 100 грамів слабосоленого лосося;
 – 100 грамів вершкового крем-сиру;
 – 1 лист норі;
 – половина авокадо;
 – 100 грамів огірка;
 – кунжут.

Приготування:

  • Рис для суші ретельно промиваємо водою Важливо це робити декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо на повільний вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
  • Для заправки рису змішайте оцет, цукор та сіль. Додаємо до охолодженого рису та перемішуємо.
  • Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.
  • Лосось, огірок та авокадо нарізаємо кубиками.
  • Форму для льоду застилаємо харчовою плівкою та викладаємо шарами: лосось, вершковий сир, огірок, авокадо, рис з норі.
  • Важливо втрамбовувати всі шари, щоб вони не розлетілися при вийманні з форми.

Смачного!⠀

Автор: Богданна Рибак