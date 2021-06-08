Як приготувати ліниві вареники по-новому: рецепт від Яни Балог

Ліниві вареники – солодка та смачна страва, смак якої знайомий усім з дитинства. Яна Балог пропонує приготувати смачний та корисний сніданок по-новому.

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками в інстаграм рецептом лінивих вареників, які ви з легкістю приготуєте на сніданок за 20 хвилин.

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Талановита та креативна дівчина рекомендує приготувати фруктовий соус до страви, прикрасити листочками м'яти та горіхами.

Як приготувати ліниві вареники

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 173 ккал

Домашній сир ретельно перетріть через сито, додайте дрібку солі, яйце, борошно, цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Замісіть тісто. З тіста сформуйте кульки. Поставте на вогонь каструлю з водою, доведіть до кипіння. Викладіть кульки, варіть протягом 3 – 5 хвилин до готовності. Якщо вареники піднялись на поверхню води – готові.

– 300 грамів домашнього сиру;– 30 грамів борошна;– 1 яйце;– 20 – 30 грамів цукру;– вершкове масло 82% (або кокосові вершки);– горіхи;– дрібка солі.– полуниця;– банан;– смородина;– м’ята;– рослинне молоко.

Процес варіння вареників/ скріншот відео з інстаграму Яни Балог

Готові кульки викладіть у миску, додайте кокосові вершки або вершкове масло. Для приготування соусу використовуйте будь-які сезонні ягоди та фрукти. Полуницю помийте, почистіть банан, викладіть у чашу блендера, додайте м'яту, смородину, молоко, подрібніть до стану пюре.

Процес подрібнення фруктів для соусу/ скріншот відео з інстаграму Яни Балог

У тарілку викладіть фруктовий соус, додайте готові вареники, задекоруйте листочками м'яти та горіхами. Смачного!

Готові ліниві вареники/ Фото з інстаграму Яни Балог

Ліниві вареники з фруктовим соусом – рецепт від Яни Балог у відео: