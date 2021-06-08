Як приготувати ліниві вареники по-новому: рецепт від Яни Балог

Ліниві вареники – солодка та смачна страва, смак якої знайомий усім з дитинства. Яна Балог пропонує приготувати смачний та корисний сніданок по-новому.
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками в інстаграм рецептом лінивих вареників, які ви з легкістю приготуєте на сніданок за 20 хвилин.
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Талановита та креативна дівчина рекомендує приготувати фруктовий соус до страви, прикрасити листочками м'яти та горіхами.
Як приготувати ліниві вареники
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 173 ккал
– 300 грамів домашнього сиру;
– 30 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 20 – 30 грамів цукру;
– вершкове масло 82% (або кокосові вершки);
– горіхи;
– дрібка солі. Інгредієнти для соусу:
– полуниця;
– банан;
– смородина;
– м’ята;
– рослинне молоко.
- Домашній сир ретельно перетріть через сито, додайте дрібку солі, яйце, борошно, цукор, перемішайте до однорідної консистенції. Замісіть тісто.
- З тіста сформуйте кульки.
- Поставте на вогонь каструлю з водою, доведіть до кипіння. Викладіть кульки, варіть протягом 3 – 5 хвилин до готовності. Якщо вареники піднялись на поверхню води – готові.
Процес варіння вареників/ скріншот відео з інстаграму Яни Балог
- Готові кульки викладіть у миску, додайте кокосові вершки або вершкове масло.
- Для приготування соусу використовуйте будь-які сезонні ягоди та фрукти.
- Полуницю помийте, почистіть банан, викладіть у чашу блендера, додайте м'яту, смородину, молоко, подрібніть до стану пюре.
Процес подрібнення фруктів для соусу/ скріншот відео з інстаграму Яни Балог
- У тарілку викладіть фруктовий соус, додайте готові вареники, задекоруйте листочками м'яти та горіхами. Смачного!
Готові ліниві вареники/ Фото з інстаграму Яни Балог
Ліниві вареники з фруктовим соусом – рецепт від Яни Балог у відео: