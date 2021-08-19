Літній пиріг з карамелізованими абрикосами та мигдалем за рецептом Катерини Пєскової
19 серпня 2021 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:інстраграм Мастер Шеф СТБ
Приготуйте цей абрикосовий пиріг та насолодіться ним разом з родиною. Щойно ви дістанете його з духовки, ваша кухня наповниться приємним ароматом абрикосів та карамелі!
Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який точно сподобається всій вашій родині. Процес приготування доволі простий, ви можете залучити до нього дітей.
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Рецептом пирога з карамелізованими абрикосами поділилася з читачами талановита кондитерка, фіналістка кулінарного шоу "Мастер Шеф.Професіонали" – Катерина Пєскова.
Кондитерка Катерина Пєскова / Фото зі сторінки кулінарки
Рецепт карамельного абрикосового пирога
- Час: 2 години
- Порції: 6
Абрикосовий пиріг / Фото Їжа
– 200 г абрикосів для карамелі;
– 50 г цукру для карамелі;
– 20 мл рому;
– 200 г вершкового масла;
– 200 г цукру;
– 4 шт. курячих яєць;
– 250 г борошна;
– 8 г розпушувача;
– 200 г абрикосів;
– 30 г мигдалевих пластівців.
Приготування:
- Для приготування карамелі розігрійте сковорідку з 50 грамів цукру. Перемішайте до однорідного стану.
- Ретельно помийте абрикоси та видаліть з них кісточки. Наріжте шматочками абрикоси. Додайте половину абрикосів до карамелі та перемішайте.
- Вершкове масло перемішайте з цукром та збийте до однорідної консистенції блендером або міксером.
- До абрикосів в карамелі влийте ром, перемішайте та зніміть з плити. Процідіть суміш.
- До масляної маси додайте яйця та збийте міксером.
- Просійте борошно через дрібне сито та висипте його до масляної маси. Туди ж додайте розпушувач і вимішайте тісто.
- Додайте до тіста абрикоси в карамелі та перемішайте.
- Вилийте тісто в форму та розрівняйте ложкою.
- Зверху хаотично висипте 200 грамів нарізаних абрикосів і посипте мигдальними пластівцями.
- Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів та випікайте протягом 60–70 хвилин.
- Охолодіть готовий абрикосовий пиріг, вийміть з форми та наріжте на порційні шматки.
- За бажанням можна додатково посипати пиріг цукровою пудрою. Смачного!