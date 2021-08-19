Літній пиріг з карамелізованими абрикосами та мигдалем за рецептом Катерини Пєскової

19 серпня 2021 , 18:36
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Джерело:

інстраграм Мастер Шеф СТБ

Приготуйте цей абрикосовий пиріг та насолодіться ним разом з родиною. Щойно ви дістанете його з духовки, ваша кухня наповниться приємним ароматом абрикосів та карамелі!

Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який точно сподобається всій вашій родині. Процес приготування доволі простий, ви можете залучити до нього дітей.

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Рецептом пирога з карамелізованими абрикосами поділилася з читачами талановита кондитерка, фіналістка кулінарного шоу "Мастер Шеф.Професіонали" – Катерина Пєскова.


Кондитерка Катерина Пєскова / Фото зі сторінки кулінарки

Рецепт карамельного абрикосового пирога

  • Час: 2 години
  • Порції: 6


Абрикосовий пиріг / Фото Їжа

Інгредієнти:
 – 200 г абрикосів для карамелі;
 – 50 г цукру для карамелі;
 – 20 мл рому;
 – 200 г вершкового масла;
 – 200 г цукру;
 – 4 шт. курячих яєць;
 – 250 г борошна;
 – 8 г розпушувача;
 – 200 г абрикосів;
 – 30 г мигдалевих пластівців.

Приготування:

  1. Для приготування карамелі розігрійте сковорідку з 50 грамів цукру. Перемішайте до однорідного стану.
  1. Ретельно помийте абрикоси та видаліть з них кісточки. Наріжте шматочками абрикоси. Додайте половину абрикосів до карамелі та перемішайте.
  1. Вершкове масло перемішайте з цукром та збийте до однорідної консистенції блендером або міксером.
  1. До абрикосів в карамелі влийте ром, перемішайте та зніміть з плити. Процідіть суміш.
  1. До масляної маси додайте яйця та збийте міксером.
  1. Просійте борошно через дрібне сито та висипте його до масляної маси. Туди ж додайте розпушувач і вимішайте тісто.
  1. Додайте до тіста абрикоси в карамелі та перемішайте.
  1. Вилийте тісто в форму та розрівняйте ложкою.
  1. Зверху хаотично висипте 200 грамів нарізаних абрикосів і посипте мигдальними пластівцями.
  1. Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів та випікайте протягом 60–70 хвилин.
  1. Охолодіть готовий абрикосовий пиріг, вийміть з форми та наріжте на порційні шматки. 
  1. За бажанням можна додатково посипати пиріг цукровою пудрою. Смачного!
Автор: Богданна Рибак