Літній суп з яблуками: рецепт від Марко Черветті

Відомий італійський шеф-кухар поділився з шанувальниками оригінальним рецептом супу з яблуками та м'ясом. Запишіть собі рецепт.

Марко Черветті пропонує приготувати ароматний суп з травами, яблуками, айвою та м'ясом. Оригінальну страву можна подавати на обід або вечерю.

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Для супу обирайте різні види яблук, щоб поєднати кислі та солодкі смаки.

Рецепт супу з яблуками

Час: 40 – 55 хвилин

40 – 55 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 172 ккал

В'ялене м'ясо, наріжте скибочками, викладіть на розігріту пательню з олією. Гусяче м'ясо занурте у борошно, викладіть на пательню, обсмажте до готовності з двох сторін, додайте трави, вино. Яблука ретельно помийте з содою, наріжте скибочками. Айву помийте, наріжте кубиками. Яблука, айву викладіть до м'яса, додайте часник, м'ясний бульйон. Закрийте кришкою, тушкуйте на маленькому вогні протягом 40 хвилин. Викладіть м'ясо, наріжте скибочками, всі інші інгредієнти пропустіть через сито. Фуа-гру наріжте скибочками, обсмажте на пательні з вершковим маслом, додайте готове м'ясо, молоко, перець. У каструлі розігрійте перетертий суп. У тарілку викладіть суп, додайте м'ясо. Смачного!

– яблука (Голден, Симиренко, Червоний принц, Пінова);– айва;– борошно;– в'ялене м'ясо;– гусяче м'ясо;– оливкова олія;– кілька зубчиків часнику;– м'ясний бульйон;– фуа-гра;– молоко;– вершкове масло 82%;– вино Марсала;– шавлія;– чебрець;– розмарин;– перець;– сіль.

Суп з яблуками – рецепт від Марко Черветті у відео: