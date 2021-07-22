Літо у розпалі: смачні та креативні ідеї для вуличної вечірки

Літо – це пора п'янких зустрічей за столом на відкритому повітрі. Час почаклувати над мангалом та провести декілька кулінарних експериментів у колі друзів.

Зустрічі біля вогню об'єднують та чарують. Це чудові спогади, які заряджають на цілий рік. Коли як не влітку можна організувати вечерю на траві із найближчими людьми. Нижче добірка креативних ідей для страв, якими можна збагатити літній стіл.

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Тако

Тако – традиційна мексиканська страва, яка складається з тортильї (тонкий коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна) та різноманітної начинки. Начиння вкладають у тортильї та акуратно загортають у конвертик. Якщо ви готуєте м'ясо на грилі, то тортилья чудово з ним поєднається.

З чим можна приготувати тако:

яловичина;

курка;

креветки.

Завдяки цьому коржику можна обійтися і без тарілок / Фото Unsplash

Бургер на грилі

Бургер, приготований на грилі, стане родзинкою будь-якої вечірки. Секрет соковитого бургера простий: хороший м'ясний фарш, трішки солі та перцю.

Соуси до бургера:

Авокадо + фета. Роздавіть авокадо вилкою, додайте у масу трішки фети та 6-7 подрібнених оливок.

Майонез + цибуля. Змішайте у блендері майонез, подрібнену цибулю, трішки гірчиці та сушеного часнику.

Нектарин + кінза. Два нектарини змішайте з кінзою, цибулею шалот та два столовими ложками апельсинового соку.

Соковитий бургер з пікантним соусом / Фото Unsplash

Запечений виноград

Цією стравою ви точно здивуєте своїх гостей. Змішайте у мисці 2 столові ложки оливкової олії з чайною ложкою паприки, пучкою солі та червоного перцю. Гроно винограду намажте цією сумішшю і підсмажте на мангалі впродовж 4-5 хвилин.



Страва чудово поєднується із куркою чи м'ясом на грилі / Фото Unsplash

Яйця-барбекю

Ще однією чудовою та економною закускою стануть фаршировані яйця барбекю. Для приготування необхідно розтерти жовтки у пасту. До жовтків додати грецький йогурт, гірчицю та соус чилі, сіль і перець до смаку. Заповнити отриманою сумішшю яєчні білки й посипати зеленою цибулею та копченою паприкою.



Чудова закуска / Фото Unsplash

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Заморожений лимонад

У блендері до стану "пюре" подрібнити 6 стаканів ягід полуниці чи малини, 2 столові ложки цукру та натертого імбиру. Розлийте отриману масу у форми для льоду та заморозьте. Коли прийде час вечірки, викладіть соковиті кубики у стакан та заповніть його тоніком чи водою.



Ароматний напій / Фото Unsplash