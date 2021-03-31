Ліза Глінська зачарувала мережу знімками з відпочинку в Домінікані

Відома українська кондитерка Ліза Глінська замилувала шанувальників в соцмережі фотографіями з відпочинку в Домініканській Республіці, куди вона відправилася з коханим чоловіком.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 1 сезону Ліза Глінська зачарувала шанувальників милими фотографіями з довгоочікуваного відпочинку, на який кондитерка відправилась зі своєю другою половинкою.

Читайте також Кондитерка Ліза Глінська розповіла про свій відпочинок в Єгипті з бойфрендом: фото

Ліза Глінська опублікувала на своїй сторінці в інстаграм милі фото з Домініканської Республіки на яких вона усміхнена та щаслива.

Скріншот з інстаграму Лізи Глінської

Ось так виглядає довгоочікуваний та заслужений відпочинок.Трішки засмучені, але щасливі, – відзначила кондитерка.

Ліза Глінська насолоджується відпусткою з коханим чоловіком, купається в океані та смакує місцевими коктейлями.

Скріншот з інстаграму Лізи Глінської

Кондитерка знайшла своє кохання та наважилась познайомити своїх шанувальників з чоловіком відносно нещодавно. Відомо, що у її другої половинки є син, з яким вони вже відпочивали разом в Єгипті на початку року.

До слова, Ліза Глінська довго шукала свою другу половинку та це перші стосунки кондитерки, якими вона поділилася з читачами.

Ліза Глінська була одруженою, але після втрати дитини її стосунки з чоловіком розпалися.