Єлизавета Глінська відправилась відпочивати на розкішні пляжі Єгипту разом зі своїм бойфрендом та його родиною. Як відпочивається судді "Мастер Шеф" та, що найбільше вразило дівчину в Єгипті читайте у матеріалі Smachno News.

Суддя "Мастер Шеф. Професіонали" 1 сезону та відома кондитерка Ліза Глінська замилувала користувачів у соцмережах фотографіями із відпочинку у Єгипті разом зі своїм бойфрендом та його родиною. Дівчина поділилась деталями відпочинку із шанувальниками на своїй сторінці в соцмережі інстаграм.

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На території готелю, у якому відпочиває Глінська, близько 5 відкритих басейнів з підігрівом, в одному з них температура води складає +34 градуси. Попри спекотну погоду присутній вітерець, який особливо відчутний при виході з води Червоного моря.

У Єгипті зараз не сезон для відпочинку, проте море доволі тепле, а от день став набагато коротшим – сонце заходить вже о 16:00.

Харчування в обраному кондитеркою готелі не надто різноманітне, Ліза Глінська розповіла, що їй більше до вподоби турецька кухня на відпочинку.

Щодо подробиць з особистого життя дівчини – Ліза Глінська керується правилом, що щастя любить тишу.