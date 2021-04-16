Kyiv Pie – для нового гастросимволу столиці презентували альтернативний логотип

Київська дизайн-студія YOD розробила альтернативний логотип. Що він символізує – читайте у матеріалі.

Для Kyiv Pie було розроблено п'ять варіантів логотипу, які обирали шляхом голосування на офіційному туристичному сайті міста.

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YOD представили своє бачення логотипу на упаковці для пирогів з мінімалістичним дизайном, зобразивши логотип з листям каштану з 24 крапками – симол міста, яке пульсує 24 години на добу.

Наш брендинг про сучасність, легкість та відкритість. 24 крапки, які можна об'єднати у листок каштану, сонце, соняшник, або проявити фантазію та створити власний малюнок. Тому що Київ – це сучасне місто, яке пульсує 24 години на добу, - прокоментували у дописі на офіційній сторінці YOD у фейсбук.

Kyiv Pie – проєкт створено для Управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації, Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму та Асоціації шеф-кухарів України.

Пироги круглої форми готують на бездріжджовому тісті з різноманітними солоними начинками, а у майбутньому планують додати й солодкі.

Нагадаємо, Україна подала офіційну заявку на включення борщу до ЮНЕСКО, ініціатором якої є Клопотенко.