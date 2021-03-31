Євген Клопотенко продовжує робити все, щоб борщ залишився українським та щоб в нікого не виникало більше запитань про його походження. Важливим кроком стало подання офіційної заявки на включення борщу до ЮНЕСКО ініціатором якої виступив Євген Клопотенко.

Україна подала офіційну заявку на включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а ініціатором виступив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Читайте також Хай думають, що хочуть, але борщ – український, – NYT про Ольгу Габро та секрети її борщу

МЗС України подало номінаційне досьє "Культура приготування українського борщу" для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє пресслужба Клопотенка.

Євген Клопотенко

Коли ви заходите в ресторан за кордоном, то швидше за все в меню ви побачите "Борщ (російський суп)". Коли я дізнався про це, зрозумів, що треба захищати борщ, бо мова не просто про їжу, а про культурної ідентифікації нації, – прокоментував шеф-кухар.

Назва поданої заявки "Культура приготування українського борщу". На розгляд заявки може піти два або й три роки. Протягом цих років Україна має продемонструвати, що борщ дійсно є цінністю держави. Проводити фестивалі борщу, ввести День борщу та навіть розробити телепрограми про борщ – це і є додаткові важливі кроки, які має зробити Україна, щоб отримати результат.

Український ресторатор Євген Клопотенко

Поданий документ складається із більш як 700 сторінок, на яких докази того, що борщ походить з України та тісно переплетений з українською культурою.

У жовтні 2020 року борщ був внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а 30 березня Україна подала заявку до ЮНЕСКО для визнання борщу українською стравою вже на світовому рівні.