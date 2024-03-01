Найголовніший інгредієнт – кисломолочний сир. Найкраще, якщо він буде жирним і домашнім. Проте в цьому рецепті ми робитимемо сир з йогурту.

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Львівський сирник

Час : 1 година 30 хвилин + 3 години

: 1 година 30 хвилин + 3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1500 грамів йогурту;

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 100 грамів масла;

– 1 чайна ложка цедри лимона;

– 50 грамів родзинок; Глазур:

– 1 столова ложка манки;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 2 столові ложки какао;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки цукру.

Приготування:

Йогурт заморозьте, відкиньте на сито та дайте повністю розтанути. Сир подрібніть блендером або перетріть через сито. Додайте м'яке вершкове масло, родзинки та цедру з одного лимона. Все добре перемішайте до однорідного стану. Відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте цукор і збийте в пишну піну. Вони збільшаться в об'ємі та побіліють. Додайте збиті жовтки до сирної маси та перемішайте. Своєю чергою, до білків додайте дрібку солі та збийте до стійких піків. Важливо не перебити білки. Додайте білки до сирної маси та обережно вмішайте їх лопаткою, рухами зверху вниз. Форму змастіть вершковим маслом і перелийте в неї тісто. Воно має заповнювати форму на 2 третини, оскільки під час випікання львівський сирник дуже сильно підіймається. Випікайте сирник у розігрітій до 180 градусів духовці в режимі "верх-низ" протягом 50 – 60 хвилин. Коли сирник добре піднявся в центрі, вимкніть духовку. Верх не повинен підгоряти. Повністю охолодіть і переверніть на тарілку. З'єднайте всі інгредієнти для глазурі та варіть її на помірному вогні, при постійному помішуванні до однорідної консистенції. Полийте холодний сирник глазур'ю. Відправте готовий десерт в холодильник настоюватися, в ідеалі – на ніч.

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