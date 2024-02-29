Що робити, щоб млинці не рвалися: дізнайтеся, як уникнути розповсюдженої помилки

Однак буває, що млинці рвуться. Як цьому зарадити, читайте далі.

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Що робити, якщо рвуться млинці

Найпоширеніша помилка, через яку рвуться млинці, – неправильна консистенція тіста. Часто це стається через занадто рідке тісто. Ситуацію можна виправити, додавши кілька столових ложок борошна і ретельно все збивши до однорідності вінчиком або міксером.

Ще одна причина – відсутність в тісті яєць. Проте єдиної відповіді на питання чого не вистачає в млинцях, якщо вони рвуться, не існує, адже все суто індивідуально:

Якщо тісто рідке – додавайте борошно.

Якщо ж тісто за консистенцією нагадує рідку сметану, але млинці все одно рвуться – додайте ще одне яйце. Проте не додавайте кілька за раз, позаяк зайві яйця зроблять тісто жорстким.



Ваші млинці вдаватимуться неперевершеними / Фото Depositphotos

Якщо тісто приготували з порушенням рецептури, млинці рватимуться при перевертанні. В цьому випадку ситуацію можна виправити, збалансувавши кількість інгредієнтів. Робити це потрібно дуже обережно, адже тісто можна остаточно зіпсувати.

Також зважайте на те, що тісто на млинці можна робити тільки на теплому молоці. Використовувати молоко з холодильника категорично не можна.

Найкраще підігріти його на плиті, а вже після цього почати вводити в нього яйця, цукор і борошно. За можливості користуйтеся міксером, адже тоді тісто буде більш еластичним і без грудочок.

А ви знали, що млинці можна зробити навіть без борошна? Просто скористайтеся цим простим рецептом.