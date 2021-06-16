Мафіни з лохиною: простий рецепт смачного десерту

Мафіни з лохиною – смачні та запашні булочки, які сподобаються дітям та дорослим. Їх можна подавати до чаю на сніданок або на десерт.
Мафіни – солодка випічка круглої форми. Традиційно готують з кукурудзяного борошна з додаванням різноманітної начинки та фруктів – лохини, чорниці, бананів. Також у тісто додають шоколадну крихту, а прикрашають збитими вершками, глазур'ю або ягодами.
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Існує два види мафінів – англійські та американські. Для виготовлення англійських мафінів готують дріжджове тісто, а для американських — у тісто додають розпушувач.
Як приготувати мафіни з лохиною
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 193 ккал
– 220 грамів борошна;
– 120 грамів цукру;
– 1 яйце;
– розпушувач;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
– 50 грамів вершкового масла 82%;
– 50 грамів лохини;
– сіль.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно з розпушувачем, додайте сіль, перемішайте.
Процес приготування тіста/ Фото Pexels
- У мисці змішайте розтоплене вершкове масло, вбийте яйце, додайте молоко. Далі – додайте цукор, ванільний цукор, у два етапи додайте борошно, збийте міксером до однорідної консистенції.
Ягоди лохини/ Фото Unsplash
- Лохину ретельно помийте, додайте у тісто.
- У форму для мафінів викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин.
Мафіни з лохиною/ Фото Unsplash
- Дістаньте з духовки, викладіть на решітку для охолодження.
- Викладіть на тарілку готові мафіни. Подавайте до чаю або кави. Смачного!