Спагеті під соусом болоньєзе: що простіше, то смачніше

Як швиденько приготувати макарони, щоб вийшло смачно, наче в ресторані? Пропонуємо простий та цікавий варіант – спагеті з м'ясним соусом болоньєзе.

До речі, болоньєзе використовують і в інших популярних італійських стравах, як-от лазанья чи канелоні. Чудово смакує цей соус також із гречаною кашею та картоплею.

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М'ясний соус болоньєзе: рецепт

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4



Скриншот із відео Лізи Глінської

– 300 грамів фаршу (курячого, яловичого);– 2 зубчики часнику;– 1 цибулина;– 1 морквина;– 200 грамів томатного пюре;– 150 мілілітрів червоного сухого вина;– 20 мілілітрів олії;– 20 грамів вершкового масла;– сіль;– мелений чорний перець.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю та часник, моркву натріть на грубій тертці.

Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажте на ній овочі.

Додайте на сковорідку фарш і перемішайте. Присмачте все спеціями й готуйте 5 – 7 хвилин.

Влийте до фаршу вино, томатний соус і тушкуйте все 15 хвилин.

Окремо відваріть спагеті до готовності в підсоленій воді.

Додайте до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варилися макарони, і перемішайте.

Макарони відкиньте на сито й відправте до м'ясного соусу. Ретельно перемішайте страву й подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Відеорецепт приготування м'ясного соусу болоньєзе: