Спагеті під соусом болоньєзе: що простіше, то смачніше

11 січня 2022 , 15:12
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Як швиденько приготувати макарони, щоб вийшло смачно, наче в ресторані? Пропонуємо простий та цікавий варіант – спагеті з м'ясним соусом болоньєзе.

До речі, болоньєзе використовують і в інших популярних італійських стравах, як-от лазанья чи канелоні. Чудово смакує цей соус також із гречаною кашею та картоплею.

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М'ясний соус болоньєзе: рецепт

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4


Скриншот із відео Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 300 грамів фаршу (курячого, яловичого);
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 цибулина;
 – 1 морквина;
 – 200 грамів томатного пюре;
 – 150 мілілітрів червоного сухого вина;
 – 20 мілілітрів олії;
 – 20 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю та часник, моркву натріть на грубій тертці.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажте на ній овочі.
  1. Додайте на сковорідку фарш і перемішайте. Присмачте все спеціями й готуйте 5 – 7 хвилин.
  1. Влийте до фаршу вино, томатний соус і тушкуйте все 15 хвилин.
  1. Окремо відваріть спагеті до готовності в підсоленій воді.
  1. Додайте до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варилися макарони, і перемішайте.
  1. Макарони відкиньте на сито й відправте до м'ясного соусу. Ретельно перемішайте страву й подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Відеорецепт приготування м'ясного соусу болоньєзе:

 

Автор: Богданна Рибак