Спагеті під соусом болоньєзе: що простіше, то смачніше
11 січня 2022 , 15:12Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Як швиденько приготувати макарони, щоб вийшло смачно, наче в ресторані? Пропонуємо простий та цікавий варіант – спагеті з м'ясним соусом болоньєзе.
До речі, болоньєзе використовують і в інших популярних італійських стравах, як-от лазанья чи канелоні. Чудово смакує цей соус також із гречаною кашею та картоплею.
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М'ясний соус болоньєзе: рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Скриншот із відео Лізи Глінської
– 300 грамів фаршу (курячого, яловичого);
– 2 зубчики часнику;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 200 грамів томатного пюре;
– 150 мілілітрів червоного сухого вина;
– 20 мілілітрів олії;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю та часник, моркву натріть на грубій тертці.
- Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом, обсмажте на ній овочі.
- Додайте на сковорідку фарш і перемішайте. Присмачте все спеціями й готуйте 5 – 7 хвилин.
- Влийте до фаршу вино, томатний соус і тушкуйте все 15 хвилин.
- Окремо відваріть спагеті до готовності в підсоленій воді.
- Додайте до м'ясного соусу 1 черпак води, у якій варилися макарони, і перемішайте.
- Макарони відкиньте на сито й відправте до м'ясного соусу. Ретельно перемішайте страву й подавайте до столу гарячою.
Смачного!
Відеорецепт приготування м'ясного соусу болоньєзе: