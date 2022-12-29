Макова бабка: простий смаколик, який смакує усім
29 грудня 2022, 20:15Читать новость на русском
Джерело:haps
Будь-яка випічка з маком – це завжди особливий смак, від якого не відмовиться ніхто. Особливо популярною на свята є макова бабка, яка підкорює усіх своєю повітряністю.
Макові пироги – це традиції, яких не варто примушувати дотримуватися. Їх смак такий неповторний, що кожна господиня радо повертається до улюблених рецептів кожного року.
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Для того, щоб приготування завершилося успіхом, потрібно дотриматися усіх пропорцій та додати інгредієнти у правильному порядку.
Рецепт макової бабки
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 8
Макова насолода / Фото
Інгредієнти:
- 200 грамів меленого маку;
- 250 грамів вершкового масла;
- 5 яєць;
- стакан цукру;
- пів склянки теплої води;
- пачка ванільного цукру;
- 220 грамів борошна;
- 2 ложки розпушувача;
- мигдаль (ароматизатор);
- для прикраси: лимонна глазур (або шоколад), горіхи або сухофрукти.
Приготування:
- Мак висипаємо у миску, заливаємо теплою водою, ретельно перемішуємо та відставляємо.
- У другій мисці змішуємо борошно та розпушувач.
- Вершкове масло збиваємо з цукром та ваніліном до утворення крему. Додаємо до нього мак, а потім яйця.
- Додаємо до маси борошно та гарно перемішуємо.
- Форму застилаємо пергаментом та виливаємо тісто.
- Випікаємо близько години при 170 градусах.
- Після того, як торт вистигне, прикрашаємо його глазур'ю та сухофруктами.
Смачного!