Максимум користі від їжі: 5 українських суперфудів, які можна зібрати восени

Які суперфуди ви знаєте? Ягоди годжі, спіруліна, насіння чіа, кіноа. Без сумніву один з найголовніших трендів сучасності – здорове харчування. Оскільки їжа повинна бути не тільки смачною, але й корисною, ми будемо знайомити вас з українськими суперфудами, які легко можна зібрати восени.

Під час одно з випробувань на реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) шеф Алекс Якутов розповів учасникам про українські суперфуди. А щоб вони краще засвоїли урок, вони готували з них страви.

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Які продукти з наших широт можуть поліпшити стан шкіри та волосся, а також зміцнити імунітет – ми дізналися у Алекса Якутова.

Суперфуд дослівно перекладається, як супер-їжа. Це продукти з дуже високою концентрацією корисних речовин. Зараз більше популярні іноземні суперфуди, такі як чіа або кіноа. Але є українські "аналоги", що ростуть прямо під ногами, – відзначив Якутов.

Рижики

Рижики – це гриби рудого кольору, які ростуть під хвойними деревами. Свій відтінок вони отримують через високий вміст бета-каротину. Вони багаті вітаміном С, вітамінами групи В, залізом, калієм, фосфором, натрієм, магнієм, кальцієм.

Для страв їх можна варити, смажити, маринувати, навіть готувати бульйони.

Шипшина



Шипшина / Фото Ніко Фрост

Шипшина – це джерело вітаміну С. Ягоди багаті вітамінами групи В, Р, РР. Вживання шипшини зміцнює імунну систему і покращує роботу всього організму.

З шипшини варять компоти, морси, роблять кисіль і варення.

Листя кульбаби

Досить полоти листя кульбаби на своїх газонах – це не бур'ян, а справжній вітамінний комплекс. Одна склянка листя кульбаби покриє добову потребу у вітамінах К і А. Листя кульбаби покращить імунітет вітамінами С, Е, кальцієм, залізом, калієм і магнієм.

З листя кульбаби виходять дуже цікаві і смачні салати.

Обліпиха



Обліпиха / Фото НВ

Обліпиха багата вітамінами групи В, РР, а також містить А, Е, С, К, натрій, калій, фосфор, магній і кальцій. З обліпихи готують всілякі десерти, її додають у салати, навіть оселедець можна подати з конфітюром з обліпихи.

Калина



Калина / Фото Shutterstock

Калина – улюблена ягода наших бабусь, і не дарма. Її рекомендують пити при різних хворобах. Завдяки вмісту вітамінів A, C, E, P, K, магнію, цинку, заліза та ефірних олій, калина зміцнює імунітет. З калини готують різні напої, джеми, а також соуси до м'яса і риби.