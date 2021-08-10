Що робити, якщо підгорів пиріг, та ще кілька кулінарних хитрощів
Джерело:24 канал
Приготування страв – це витончене мистецтво, яке не обходиться без помилок та провалів. Незамінними помічниками на кухні стануть корисні та доступні кулінарні лайфхаки.
У кулінарних експертів є багато секретів, як виправити страви, які здаються зіпсованими. Нижче колекція найпоширеніших кулінарних помилок і способів їх усунення.
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Пересолена страва
Для того, щоб забрати сіль із супу, варто опустити у нього пакетик рису та його проварити. Рис вбере лишню сіль. Овочеве рагу можна виправити за допомогою сметани чи помідорів. Якщо у картоплю додали більше солі, ніж необхідно, можна додати молоко та масло та зробити з неї пюре.
Переварена паста або рис
У таких випадках варто добре промити макарони або рис та прожарити їх на великій сковорідці впродовж декількох хвилин. При цьому важливо позбутися зайвої рідини, щоб макарони не були водянистими.
Підгоріла курка
Якщо у духовці підгоріла курочка, можна замаскувати її під пікантним соусом, наприклад, трав'яним. Змішайте оливкову олію і крупно нарізані свіжі трави (чебрець, базилік, м'ята, естрагон, петрушка). Додайте до суміші сіль та перець. Курку розділіть на великі шматочки й полийте соусом.
Хитрощі з рибою
Коли тушка риби при смаженні розвалилася, можна видалити кістки й подати з вершковим соусом. Перед тим як перевертати рибу на пательні, варто злегка скропити її соком лимона. Якщо у риби ніжна тушка – її краще обсмажувати в клярі.
Підгорів пиріг
Якщо край випічки зарум'яниться занадто сильно, можна видалити підгорілі місця дрібним терком. Потім посипати несолодкий пиріг тертим сиром, а солодкий – цукровою пудрою.