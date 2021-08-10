Що робити, якщо підгорів пиріг, та ще кілька кулінарних хитрощів

Приготування страв – це витончене мистецтво, яке не обходиться без помилок та провалів. Незамінними помічниками на кухні стануть корисні та доступні кулінарні лайфхаки.

У кулінарних експертів є багато секретів, як виправити страви, які здаються зіпсованими. Нижче колекція найпоширеніших кулінарних помилок і способів їх усунення.

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Пересолена страва

Для того, щоб забрати сіль із супу, варто опустити у нього пакетик рису та його проварити. Рис вбере лишню сіль. Овочеве рагу можна виправити за допомогою сметани чи помідорів. Якщо у картоплю додали більше солі, ніж необхідно, можна додати молоко та масло та зробити з неї пюре.

Крохмалевмісні продукти поглинають сіль і балансують смак / Фото Unsplash

Переварена паста або рис

У таких випадках варто добре промити макарони або рис та прожарити їх на великій сковорідці впродовж декількох хвилин. При цьому важливо позбутися зайвої рідини, щоб макарони не були водянистими.

У переварений рис можна додати молоко і зробити кашу / Фото Unsplash

Підгоріла курка

Якщо у духовці підгоріла курочка, можна замаскувати її під пікантним соусом, наприклад, трав'яним. Змішайте оливкову олію і крупно нарізані свіжі трави (чебрець, базилік, м'ята, естрагон, петрушка). Додайте до суміші сіль та перець. Курку розділіть на великі шматочки й полийте соусом.

Різноманітні соуси врятують та чудово доповнять курятину / Фото Unsplash

Хитрощі з рибою

Коли тушка риби при смаженні розвалилася, можна видалити кістки й подати з вершковим соусом. Перед тим як перевертати рибу на пательні, варто злегка скропити її соком лимона. Якщо у риби ніжна тушка – її краще обсмажувати в клярі.

Не варто змащувати олією сковорідку, краще змастіть нею рибу / Фото Unsplash

Підгорів пиріг

Якщо край випічки зарум'яниться занадто сильно, можна видалити підгорілі місця дрібним терком. Потім посипати несолодкий пиріг тертим сиром, а солодкий – цукровою пудрою.

Щоб пиріг не підгорів, можна змастити верхівку молоком і накрити пергаментним папером / Фото Unsplash