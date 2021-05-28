Малосольні огірки – популярна страва у багатьох країнах світу. Це традиційна страва в Україні. Огірки подають до гарніру з картоплі, додають у салати, супи, приготування брускет, канапок, бургерів.
Для приготування малосольних огірків рекомендують використовувати дрібні, яскраво-зелені, міцні плоди з тонкою шкіркою. Огірки з пухирцями – це сорт для соління, а для салатів використовують з гладкою шкіркою. Щоб вони вийшли хрусткими, огірки витримують у холодній воді – від 30 хвилин до двох годин.
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Малосольні огірки в банці
- Банку ретельно помийте содою, стерилізуйте зручним способом – у духовці, над парою або у мікрохвильовій печі.
- Кріп та огірки ретельно помийте.
- Часник почистіть, наріжте скибочками, викладіть на дно банки, зверху викладіть огірки, додайте сіль, залийте окропом.
Малосольні огірки у банці / Фото Unsplash
- Банку закрийте пластиковою кришкою.
- Залиште для охолодження, потім поставте у холодильник на 12 – 15 годин.
Малосольні огірки у банці / Фото Unsplash
Малосольні огірки в пакеті
За цим рецептом, не треба готувати розсолу. Це найшвидший спосіб приготування. Огірки виходять хрумкими та смачними.
- Для приготування страви ретельно помийте огірки, викладіть у миску, залийте холодною водою, залиште на кілька годин.
- Кріп, базилік помийте, подрібніть ножем. Часник почистіть. Горошки перцю розчавіть ножем.
- У поліетиленовий пакет (або для випікання) викладіть кріп, базилік, часник, огірки, додайте перець, сіль, щільно закрийте, перемішайте.
- Пакет залиште у холодильнику протягом 4 – 5 годин, найкраще – на ніч.
Огірки для соління/ Фото Unsplash
Малосольні огірки за кілька годин
- Огірки помийте, наріжте кільцями.
Свіжі огірки / Фото Unsplash
- Кріп помийте подрібніть ножем.
- Часник почистіть, один – натріть на грубій тертці, інший – наріжте скибочками.
- Викладіть у пакет огірки, додайте сіль, цукор, оцет, оливкову олію, часник, кріп. Щільно закрийте пакет, потрусіть, залиште у холодильнику на 2-3 години. Подавайте до столу. Смачного!