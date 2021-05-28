Малосольные огурцы – популярное блюдо во многих странах мира. Это традиционное блюдо в Украине. Огурцы подают к гарниру из картофеля, добавляют в салаты, супы, используют для приготовления брускетт, бутербродов, бургеров.

Для приготовления малосольных огурцов рекомендуют использовать мелкие, ярко-зеленые, крепкие плоды с тонкой кожицей. Огурцы с пузырьками - это сорт для соления, а для салатов используют с гладкой кожурой. Чтобы они вышли хрустящими, огурцы выдерживают в холодной воде – от 30 минут до 2 часов.

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Малосольные огурцы в банке

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 3 столовые ложки соли;

– 5 зубчиков чеснока;

– пучок укропа;

– вода.

Банку тщательно помойте содой, стерилизуйте удобным способом – в духовке, над паром или в микроволновой печи. Укроп и огурцы тщательно помойте. Чеснок очистите, нарежьте ломтиками, выложите на дно банки, сверху выложите огурцы, соль, залейте кипятком.

Малосольные огурцы в банке / Фото Unsplash

Банку закройте пластиковой крышкой. Оставьте для охлаждения, затем поставьте в холодильник на 12 – 15 часов.

Малосольные огурцы в банке/ Фото Unsplash

Малосольные огурцы в пакете

По этому рецепту, не надо использовать рассол. Это самый быстрый способ приготовления. Огурцы получаются хрустящими и вкусными.

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 головка чеснока;

– пучок укропа;

– пучок базилика;

– 3 горошка душистого перца;

– 4 горошка черного перца.

Для приготовления блюда тщательно помойте огурцы, выложите в миску, залейте холодной водой, оставьте на несколько часов. Укроп, базилик помойте, измельчите ножом. Чеснок очистите. Горошек перцов раздавите ножом. В полиэтиленовый пакет (или для выпечки) выложите укроп, базилик, чеснок, огурцы, добавьте перец, соль, плотно закройте, перемешайте. Пакет оставьте в холодильнике на 4 – 5 часов, лучше – на ночь.

Огурцы для соления / Фото Unsplash​

Малосольные огурцы за несколько часов

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 головки чеснока;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 1 ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– пучок укропа.

Огурцы помойте, нарежьте кольцами.

Свежие огурцы / Фото Unsplash