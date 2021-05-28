Малосольные огурцы – популярное блюдо во многих странах мира. Это традиционное блюдо в Украине. Огурцы подают к гарниру из картофеля, добавляют в салаты, супы, используют для приготовления брускетт, бутербродов, бургеров.
Для приготовления малосольных огурцов рекомендуют использовать мелкие, ярко-зеленые, крепкие плоды с тонкой кожицей. Огурцы с пузырьками - это сорт для соления, а для салатов используют с гладкой кожурой. Чтобы они вышли хрустящими, огурцы выдерживают в холодной воде – от 30 минут до 2 часов.
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Малосольные огурцы в банке
- Банку тщательно помойте содой, стерилизуйте удобным способом – в духовке, над паром или в микроволновой печи.
- Укроп и огурцы тщательно помойте.
- Чеснок очистите, нарежьте ломтиками, выложите на дно банки, сверху выложите огурцы, соль, залейте кипятком.
Малосольные огурцы в банке / Фото Unsplash
- Банку закройте пластиковой крышкой.
- Оставьте для охлаждения, затем поставьте в холодильник на 12 – 15 часов.
Малосольные огурцы в банке/ Фото Unsplash
Малосольные огурцы в пакете
По этому рецепту, не надо использовать рассол. Это самый быстрый способ приготовления. Огурцы получаются хрустящими и вкусными.
- Для приготовления блюда тщательно помойте огурцы, выложите в миску, залейте холодной водой, оставьте на несколько часов.
- Укроп, базилик помойте, измельчите ножом. Чеснок очистите. Горошек перцов раздавите ножом.
- В полиэтиленовый пакет (или для выпечки) выложите укроп, базилик, чеснок, огурцы, добавьте перец, соль, плотно закройте, перемешайте.
- Пакет оставьте в холодильнике на 4 – 5 часов, лучше – на ночь.
Огурцы для соления / Фото Unsplash
Малосольные огурцы за несколько часов
- Огурцы помойте, нарежьте кольцами.
Свежие огурцы / Фото Unsplash
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- Чеснок очистите, один – натрите на крупной терке, другой – нарежьте ломтиками.
- Выложите в пакет огурцы, добавьте соль, сахар, уксус, оливковое масло, чеснок, укроп. Плотно закройте пакет, встряхните, оставьте в холодильнике на 2 – 3 часа. Подавайте к столу. Приятного аппетита!