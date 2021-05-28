Як швидко приготувати малосольні огірки: три рецепти засолювання

Як швидко та правильно засолити огірки? Ми підготували для вас три простих рецепти. Ви легко можете приготувати смачні огірки вдома.

Малосольні огірки – популярна страва у багатьох країнах світу. Це традиційна страва в Україні. Огірки подають до гарніру з картоплі, додають у салати, супи, приготування брускет, канапок, бургерів.

Для приготування малосольних огірків рекомендують використовувати дрібні, яскраво-зелені, міцні плоди з тонкою шкіркою. Огірки з пухирцями – це сорт для соління, а для салатів використовують з гладкою шкіркою. Щоб вони вийшли хрусткими, огірки витримують у холодній воді – від 30 хвилин до двох годин.

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Малосольні огірки в банці

Банку ретельно помийте содою, стерилізуйте зручним способом – у духовці, над парою або у мікрохвильовій печі. Кріп та огірки ретельно помийте. Часник почистіть, наріжте скибочками, викладіть на дно банки, зверху викладіть огірки, додайте сіль, залийте окропом.

– 1,5 кілограми огірків;– 3 столові ложки солі;– 5 зубчиків часнику;– пучок кропу;– вода.

Малосольні огірки у банці / Фото Unsplash

Банку закрийте пластиковою кришкою. Залиште для охолодження, потім поставте у холодильник на 12 – 15 годин.

Малосольні огірки у банці / Фото Unsplash

Малосольні огірки в пакеті

За цим рецептом, не треба готувати розсолу. Це найшвидший спосіб приготування. Огірки виходять хрумкими та смачними.

Для приготування страви ретельно помийте огірки, викладіть у миску, залийте холодною водою, залиште на кілька годин. Кріп, базилік помийте, подрібніть ножем. Часник почистіть. Горошки перцю розчавіть ножем. У поліетиленовий пакет (або для випікання) викладіть кріп, базилік, часник, огірки, додайте перець, сіль, щільно закрийте, перемішайте. Пакет залиште у холодильнику протягом 4 – 5 годин, найкраще – на ніч.

– 1 кілограм огірків;– 1 столова ложка солі;– 1 головка часнику;– пучок кропу;– пучок базиліку;– 3 горошки духмяного перцю;– 4 горошки чорного перцю.

Огірки для соління/ Фото Unsplash

Малосольні огірки за кілька годин

Огірки помийте, наріжте кільцями.

– 1,5 кілограми огірків;– 1 столова ложка солі;– 2 головки часнику;– 1 столова ложка яблучного оцту;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 чайна ложка цукру;– пучок кропу.

Свіжі огірки / Фото Unsplash