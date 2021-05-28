Як швидко приготувати малосольні огірки: три рецепти засолювання

28 травня 2021 , 14:11
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Джерело:

24 канал

Як швидко та правильно засолити огірки? Ми підготували для вас три простих рецепти. Ви легко можете приготувати смачні огірки вдома.

Малосольні огірки – популярна страва у багатьох країнах світу. Це традиційна страва в Україні. Огірки подають до гарніру з картоплі, додають у салати, супи, приготування брускет, канапок, бургерів.

Для приготування малосольних огірків рекомендують використовувати дрібні, яскраво-зелені, міцні плоди з тонкою шкіркою. Огірки з пухирцями – це сорт для соління, а для салатів використовують з гладкою шкіркою. Щоб вони вийшли хрусткими, огірки витримують у холодній воді – від 30 хвилин до двох годин. 

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Малосольні огірки в банці

Інгредієнти:
– 1,5 кілограми огірків;
– 3 столові ложки солі;
– 5 зубчиків часнику;
– пучок кропу;
– вода.
  1. Банку ретельно помийте содою, стерилізуйте зручним способом – у духовці, над парою або у мікрохвильовій печі.
  2. Кріп та огірки ретельно помийте. 
  3. Часник почистіть, наріжте скибочками, викладіть на дно банки, зверху викладіть огірки, додайте сіль, залийте окропом.

Малосольні огірки у банці / Фото Unsplash

  1. Банку закрийте пластиковою кришкою.
  2. Залиште для охолодження, потім поставте у холодильник на 12 – 15 годин.

Малосольні огірки у банці / Фото Unsplash

Малосольні огірки в пакеті

За цим рецептом, не треба готувати розсолу. Це найшвидший спосіб приготування. Огірки виходять хрумкими та смачними.

Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 1 головка часнику;
– пучок кропу;
– пучок базиліку;
– 3 горошки духмяного перцю;
– 4 горошки чорного перцю.
  1. Для приготування страви ретельно помийте огірки, викладіть у миску, залийте холодною водою, залиште на кілька годин.
  2. Кріп, базилік помийте, подрібніть ножем. Часник почистіть. Горошки перцю розчавіть ножем.
  3. У поліетиленовий пакет (або для випікання) викладіть кріп, базилік, часник, огірки, додайте перець, сіль, щільно закрийте, перемішайте.
  4. Пакет залиште у холодильнику протягом 4 – 5 годин, найкраще – на ніч.

Огірки для соління/ Фото Unsplash

Малосольні огірки за кілька годин

Інгредієнти:
– 1,5 кілограми огірків;
– 1 столова ложка солі;
– 2 головки часнику;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка цукру;
– пучок кропу.
  1. Огірки помийте, наріжте кільцями.

Свіжі огірки / Фото Unsplash

  1. Кріп помийте подрібніть ножем.
  2. Часник почистіть, один – натріть на грубій тертці, інший – наріжте скибочками.
  3. Викладіть у пакет огірки, додайте сіль, цукор, оцет, оливкову олію, часник, кріп. Щільно закрийте пакет, потрусіть, залиште у холодильнику на 2-3 години. Подавайте до столу. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева