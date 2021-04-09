Мама судді Мастер Шеф Ектора Хіменеса-Браво вакцинувалася: реакція шанувальників вражає

Археніс Браво успішно вакцинувалася в Колумбії, цією відмінною новиною не міг не поділитися її син та відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Незмінний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився із шанувальниками важливою новиною – його мама вакцинувалася у Колумбії.

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Шеф-кухар дуже переживав за свою маму, адже вона знаходиться у групі ризику, тому була однією з перших кого вакцинували.

Моя мама отримала вакцину, – зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво додав, що вона чудово себе почуває і це дає йому надію, що вже зовсім скоро вони зможуть повернутися до звичного життя.

Мама Ектора – Археніс Браво / інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Шанувальники підтримали кулінара та побажали його мамі міцного здоров'я й ділилися своїми враженнями від вакцинації, а от хейтери закидали негативними коментарями, на кшталт, "Ми уже ніколи не повернемось до звичного життя, людей будуть душити різними способами" та "Чипування пройшло успішно".

Археніс Браво / інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

До слова, нещодавно Ектор Хіменес-Браво повернувся з Колумбії, де відпочивав та перш за все відвідав свою маму. Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" не бачився з мамою дуже довгий час, адже через пандемію шлях додому був закритий.

Ектор Хіменес-Браво з мамою в Колумбії / інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

У багатьох інтерв’ю Ектор Хіменес-Браво згадує, що за любов до процесу приготування, декорування та кулінарії загалом завдячує свої мамі – Археніс Браво.