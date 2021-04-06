Як відкрити свій ресторан та не наробити багато помилок розповідає ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський.

Володимир Ярославський розповів на своїй сторінці в інстаграм історію про те, як він відкривав ресторан Lucky, що в столиці та отримав урок на все життя.

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Шеф-кухар поділився з читачами своєю історією, щоб застерегти від помилок юних рестораторів та цим самим отримав величезну підтримку від шанувальників.

Володимир Ярославський зазначив. що на початку з відкриттям ресторану було все гладко, проте від моменту коли він знайшов приміщення для закладу до його відкриття пройшло всього 10 днів. Ресторатор почав займатися концепцією та меню за три місяці, а за півтори – набрав команду. На пропрацювання позицій був тільки місяць, але впевненість у власних силах та вдала назва Lucky не допомогли обійтися без помилок

На перших етапах я вирішив не обмежувати потік гостей та був впевнений, що команда вивчила всі технологічні картки, склад та смаки страв. На ділі кожен подавав своє особисте бачення чи пюре, чи поленти, чи навіть презентації, – прокоментував шеф-кухар.

Володимир Ярославський зізнався, що в ті дні його команді не вистачало злагодженості, організованості. Так минули перші півтора місяця роботи ресторану Lucky.

Ресторатор знав, що відкривати заклад потрібно поступово, залучати тестові позиції в меню та обмежувати посадку в залі, але в той момент Володимир Ярославсткий був впевненим, що зможе зробити все без помилок.

Врахувавши помилки попереднього досвіду, шеф-кухар зрозумів, що відкриття другого закладу буде без поспіху.

Без факапів у будь-якому бізнесі не обійтися. Вони є у кожного, але мало хто про них говорить, – додав Володимир Ярославський.

Отож, врахуйте поради ресторатора зі стажем, якщо плануєте відкривати свій заклад, щоб не робити помилок.