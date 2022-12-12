Настав час мандаринок: готуємо ніжну панакоту
12 грудня 2022, 21:33Читать новость на русском
Джерело:Ania gotuje
Панакота – неймовірно ніжний десерт, який смакує дорослим і дітям. Цьому десерту можна надавати будь-якого смаку, тож скористаємося головним зимовим хітом – мандаринками.
Панакота – це святковий десерт, але легкість його приготування дозволяє скористатися його рецептом коли заманеться. Смак вершків у поєднанні із солодким мандарином стане окрасою будь-якого столу та зможе розрадити навіть у найважчий день.
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Рецепт панакоти з мандаринками
Час: 20 хвилин + кілька годин на застигання
Порцій: 8
Легко та дуже смачно / Фото Pexels
Інгредієнти:
вершкова основа:
- 400 мілілітрів вершків;
- 400 мілілітрів йогурту;
- 1 столова ложка желатину;
- плитка білого шоколаду;
- 10 грамів ванільного цукру;
- звичайний цукор – до смаку;
мандаринове желе:
- 750 грамів мандаринок + для прикраси;
- 25 грамів желатину;
- цукор – до смаку.
Приготування:
- Желатин готуємо згідно з інструкцією на упаковці.
- Вершки змішуємо з йогуртом та нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Додаємо цукор та подрібнений білий шоколад. Гріємо суміш на маленькому вогні, доки шоколад не розтопиться.
- Поволі вливаємо желатин та добре розмішуємо суміш.
- Проціджуємо суміш та розливаємо по формочках. Коли вона охолоне – ставимо у холодильник до застигання.
- Мандарини чистимо та вичавлюємо з них сік. До соку додаємо цукор та прогріваємо на маленькому вогні, щоб він повністю розчинився.
- Додаємо желатин та помішуємо суміш. Пильнуємо, щоб сік не закипів.
- Охолоджуємо суміш та виливаємо на вершкову основу.
- Як тільки десерт почне застигати – прикрашаємо його мандаринами та ставимо формочки у холодильник до повного застигання.
Смачного!