Настав час мандаринок: готуємо ніжну панакоту

Панакота – неймовірно ніжний десерт, який смакує дорослим і дітям. Цьому десерту можна надавати будь-якого смаку, тож скористаємося головним зимовим хітом – мандаринками.

Панакота – це святковий десерт, але легкість його приготування дозволяє скористатися його рецептом коли заманеться. Смак вершків у поєднанні із солодким мандарином стане окрасою будь-якого столу та зможе розрадити навіть у найважчий день.

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Рецепт панакоти з мандаринками

Час: 20 хвилин + кілька годин на застигання

Порцій: 8

Легко та дуже смачно / Фото Pexels

Інгредієнти:

вершкова основа:

400 мілілітрів вершків;

400 мілілітрів йогурту;

1 столова ложка желатину;

плитка білого шоколаду;

10 грамів ванільного цукру;

звичайний цукор – до смаку;

мандаринове желе:

750 грамів мандаринок + для прикраси;

25 грамів желатину;

цукор – до смаку.

Приготування:

Желатин готуємо згідно з інструкцією на упаковці. Вершки змішуємо з йогуртом та нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Додаємо цукор та подрібнений білий шоколад. Гріємо суміш на маленькому вогні, доки шоколад не розтопиться. Поволі вливаємо желатин та добре розмішуємо суміш. Проціджуємо суміш та розливаємо по формочках. Коли вона охолоне – ставимо у холодильник до застигання. Мандарини чистимо та вичавлюємо з них сік. До соку додаємо цукор та прогріваємо на маленькому вогні, щоб він повністю розчинився. Додаємо желатин та помішуємо суміш. Пильнуємо, щоб сік не закипів. Охолоджуємо суміш та виливаємо на вершкову основу. Як тільки десерт почне застигати – прикрашаємо його мандаринами та ставимо формочки у холодильник до повного застигання.

Смачного!