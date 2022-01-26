Кулінарні мандри: обідаємо мексиканськими такоc із куркою та соусом "дзьоб півня"
26 січня 2022 , 12:13Читать новость на русском
На приготування цієї популярної мексиканської страви потрібно всього 30 хвилин. Соковита курочка, томатна сальса піко-де-гало та кукурудзяні коржики – ідеальне поєднання!
Рецепт мексиканських такос із куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
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Фото Damn delicious
– 600 – 800 грамів курячих стегон без кісток і шкіри;
– 1 авокадо;
– 1 столова ложка олії;
– 12 такос (кукурудзяних коржиків);
– 1 склянка сальси піко-де-гало (соусу з помідорів, зелені та цибулі);
– ½ склянки подрібненої кінзи;
– 1 лайм;
– 2 чайні ложки порошку чилі;
– 1 чайна ложка меленого кмину;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– ½ чайної ложки часникового порошку;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- У невеликій мисці змішайте порошок чилі, кмин, копчену паприку, орегано, часниковий порошок, 1 чайну ложку солі і ½ чайної ложки чорного меленого перцю. Натріть як слід цією сумішшю куряче м'ясо.
- Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на середньому вогні курячі стегна (по 4 – 5 хвилин з кожного боку). Як трохи остигнуть, наріжте довільним чином.
- Авокадо наріжте на шматочки, лайм – на скибочки.
Фото Damn delicious
- Розігрійте на сухій сковорідці такос і викладіть на них сальсу піко-де-гало, курочку, авокадо та подрібнену кінзу.
- Подавайте зі скибочками лайма.
Смачного!