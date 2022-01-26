Кулінарні мандри: обідаємо мексиканськими такоc із куркою та соусом "дзьоб півня"

26 січня 2022 , 12:13
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На приготування цієї популярної мексиканської страви потрібно всього 30 хвилин. Соковита курочка, томатна сальса піко-де-гало та кукурудзяні коржики – ідеальне поєднання!

Рецепт мексиканських такос із куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6

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Фото Damn delicious

Інгредієнти:
 – 600 – 800 грамів курячих стегон без кісток і шкіри;
 – 1 авокадо;
 – 1 столова ложка олії;
 – 12 такос (кукурудзяних коржиків);
 – 1 склянка сальси піко-де-гало (соусу з помідорів, зелені та цибулі);
 – ½ склянки подрібненої кінзи;
 – 1 лайм;
 – 2 чайні ложки порошку чилі;
 – 1 чайна ложка меленого кмину;
 – 1 чайна ложка копченої паприки;
 – 1 чайна ложка сушеного орегано;
 – ½ чайної ложки часникового порошку;
 – сіль;
 – свіжомелений чорний перець.

Приготування:

  1. У невеликій мисці змішайте порошок чилі, кмин, копчену паприку, орегано, часниковий порошок, 1 чайну ложку солі і ½ чайної ложки чорного меленого перцю. Натріть як слід цією сумішшю куряче м'ясо.
Піко-де-гало – соус із подрібнених помідорів, цибулі та суміші перцю із сіллю, соком лайма та кінзою.
  1. Розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на середньому вогні курячі стегна (по 4 – 5 хвилин з кожного боку). Як трохи остигнуть, наріжте довільним чином.
  1. Авокадо наріжте на шматочки, лайм – на скибочки.


Фото Damn delicious

  1. Розігрійте на сухій сковорідці такос і викладіть на них сальсу піко-де-гало, курочку, авокадо та подрібнену кінзу.
  2. Подавайте зі скибочками лайма.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак