Харчування дітей у країні майбутнього: що їдять на обід японські діти

Одним із трендів, запозичених у Японії, є ідея "японського обіду" – бенто. Це невеликі порції страв, приготованих вдома та упакованих в невеликі коробки, що містять порцію для однієї дитини.

Бенто – це страва японської традиції, яка подається в коробці. Зазвичай складається з порції рису/макаронів, м’яса/риби, а також овочів і фруктів. Японці готують їх вдома або купують у спеціальних магазинах і на вокзалах. Їх їдять всюди: на роботі, під час пікніків, особливою популярністю вони користуються у школі. 24 канал зібрав найбільш поширені варіанти для бенто.

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У певних школах є традиція: всі діти приносять виключно бенто-обіди, приготовані матерями. На думку японців, це чудовий спосіб зміцнити зв’язок між батьками та дітьми. За традицією бенто є формою спілкування між тим, хто його готує, і тим, хто його їсть.

Як би неймовірно це не звучало, але щодня продається та готується близько 12 мільйонів бенто! Скласти своє бенто зовсім не складно, просто дотримуйтеся кількох порад.

Чудовий обід / Фото vecteezy

Бенто – це про естетику

При складанні бенто велике значення надається зовнішньому вигляду вмісту коробки. Страва повинна бути візуально привабливою. Важливо ретельно розташувати продукти в контейнері та використовувати правильні кольори. Найчастіше вироби з заданим кольором відображають поточний сезон року. Взимку переважає білий колір, навесні – рожевий, влітку – червоний і зелений, а восени – відтінки червоного і золотого. Бенто – це зображення природи, що змінюється. Не менш важливий смак приготованих страв, адже їжа повинна бути не тільки красивою на вигляд.

Смак та естетика / Фото vecteezy

А що з наповненням?

Різноманітність є ключовою ознакою бенто, і не лише з точки зору суміші вуглеводів, білків, овочів чи фруктів, які мають бути у правильному співвідношенні. Бенто – це їжа на один укус. Не потрібно класти велику котлету в коробку, розламайте її на більш дрібні шматочки. Сама їжа розташовується щільно до кришки, що запобігає зсуву продуктів під час транспортування. Після відкриття страва виглядає привабливо.

Прекрасна ідея для ланчу / Фото vecteezy

Що ж покласти у коробку

Ідеї для бенто:

– бутерброди: надайте їм незвичайної форми за допомогою формочок для печива, такі фігури обов'язково спонукають вашу дитину їсти;

– овочі: морква, огірки та болгарський перець підійдуть ідеально;

– рис – японська класика, його подають у формі маленьких компактних кульок. Він чудово смакує холодним;

– млинці: начинка залежить тільки від вас і уподобань дитини;

– на десерт – солодке! Тут можна використовувати фрукти або шматочок злакового печива.

Пам'ятайте, що бенто має бути різноманітним. Всі елементи слід готувати окремо, щоб зберегти смак і текстуру.