Мангольд: калорійність, шкода та корисні властивості

Ми розповімо вам про користь мангольду, його калорійність та застосування в кулінарії. Деталі – читайте у матеріалі Smachno News.

Мангольд або буряк листовий містить вітаміни К, B1, B2, D, PP, бета-каротин, аскорбінову кислоту, фосфор, селен, мідь, калій, кальцій, цинк, магній, залізо, цукри, білки. Вживають тільки листя, а не стебла та корінці.

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– користь

При вживанні листя зміцнюється імунітет, покращується робота серцево-судинної системи, нормалізується артеріальний тиск, очищення організму, виведення солей. У його складі міститься бетаїн, що сприяє розщепленню і засвоєнню рослинних, тваринних білків, що покращує роботу печінки, запобігає розвитку атеросклерозу.

Мангольд/Фото Freepik

– калорійність

Мангольд часто включають до дієт для зниження ваги. Низькокалорійний овоч має 19 калорій у 100 грамів.

– протипоказання

Вживати у помірних кількостях, бо вітамін К та щавельна кислота у його складі, може спричинити шкоду організму і при надмірному вживанні призвести до в'язкості крові, що може викликати утворення тромбів та часті мігрені. Не можна вживати особам з алергією на продукт, при захворюваннях травної системи, жовчнокам'яної та сечокам'яної хвороби, при варикозі, тромбофлебіті. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

Запечений мангольд​/Фото Pexels​

– використання в кулінарії

Для збереження корисних властивостей найкраще вживати листя у сирому виді. Мангольд використовують при готуванні салатів, бутербродів, пасти, перших страв та гарнірів. Зберігати в холодильнику не більше двох діб.