Чим корисний шпинат і чому його варто включити до свого раціону – читайте у матеріалі.

Шпинат містить багато вітамінів та мінералів. Зелена рослина, яку варто включити до свого раціону.

Читайте також Як приготувати омлет у духовці: рецепт від Тетяни Литвинової

– користь шпинату

Листя рослини – джерело поживних та корисних речовин – білків, вуглеводів, вітамінів А, С, Е, К, В6, кальцію, заліза, йоду, мінералів – магнію, калію, міді, цинку, що позитивно впливає на здоров'я серця, щитовидної залози, допомагає схудненню, виведенню з організму токсинів.

Завдяки вмісту великої кількості антиоксидантів допомагає зміцненню здоров'я та імунітету організму. Також у шпинаті міститься бета-каротин, який корисний для здоров'я очей.

Користь шпинату/ Фото unsplash.com

– калорійність

Шпинат сприяє зниженню ваги, тому шпинат включають до дієт. Для тих, хто планує позбутися зайвих кілограмів – це низькокалорійний, корисний і поживний продукт. На 100 грамів – 23 калорії.

Листя шпинату/ Фото unsplash.com

​Читайте також Суп-пюре зі шпинатом: домашні рецепти

– шкода шпинату

Шпинат варто вживати у помірних кількостях. У листі рослини міститься високий ступінь щавлевої кислоти, тому не можна вживати особам з порушенням сольового обміну, у яких проблеми з жовчним міхуром, камені в нирках. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

Шпинат може містити токсини, тому обираючи свіжий шпинат звертайте на зовнішній вигляд і форму листя. Не повинно бути темних плям і сухого листя.

Брускета зі шпинатом/ Фото pexels.com

– застосування в кулінарії

Для приготування страв використовують свіжий й заморожений шпинат. Навіть при термообробці у шпинаті залишаються корисні властивості. Свіжий шпинат треба ретельно мити або відварити в окропі, щоб позбутися нітратів.

З листя шпинату готують салати, смузі, використовують для випічки, приготування супів та десертів.