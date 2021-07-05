Фірмовий маринад для шашлику від нареченого Лізи Глінської: рецепти на будь-який смак
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Відома українська кулінарка Ліза Глінська поділилася рецептами смачних маринадів для м'яса з читачами у соцмережах. Дівчина також розкрила секрети приготування смачного шашлику, а точніше фірмовий маринад свого нареченого!
З чого готують шашлик
Для приготування шашлику можна обрати будь-яке м'ясо: свинину, яловичину, баранину, курятину чи індичку. Щоб шашлик був м'яким потрібно видалити сухожилля, а м'ясо нарізати поперек волокон.
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Оптимальні шматочки на шашлик – розмір коробки для сірників або куряче яйце.
Якщо нарізати м'ясо повздовж волокон, шашлик буде важко жувати, адже він буде волокнистий.
Курятину розділяють на філе, крильця, стегна та гомілки й запікають цілими, а філе – нарізають кубиками по 3 сантиметри.
Маринади для шашлику
Свіже, молоде м'ясо достатньо просто посолити та поперчити. Саме так готують шашлик вірменські кухарі. Французи додають до м'яса ялівець, а мексиканці – чилі.
Основне правило хорошого шашлику – чим більше цибулі, тим краще. Також додають до м'яса часник, імбир, паприку та духмяний перець.
Маринади для шашлику / Фото СТБ
Ліза Глінська зізналася, що не використовує у маринаді для м'яса майонез, кетчуп чи оцет.
Фірмовий маринад від нареченого Лізи ГлінськоїІнгредієнти:
– Вода;
– соєвий соус.
*Пропорція 2:1.
- Наріжте м'ясо на шматочки, перекладіть в контейнер та залийте маринадом. Він повинен повністю покривати шашлик.
- Залишіть м'ясо в маринаді на 10 – 12 годин в холодильнику.
Цибулевий маринадІнгредієнти:
– ріпчаста цибуля;
– сіль на ваш смак.
- Почистіть цибулю від лушпиння.
- Перекладіть її в чашу блендера та подрібніть в пюре.
- Перед обсмажуванням замочіть м'ясо в цибулевому пюре або соці з нього та смажте шашлик.
Маринад на кефіріІнгредієнти:
– кефір;
– цибуля кільцями;
– 1 ст. л хмелі-сунелі.
*Пропорція кефіру і цибулі 1:1
- Наріжте ріпчасту цибулю кільцями.
- Змішайте в мисці кефір з хмелі-сунелі.
- Перекладіть м'ясо в кефір, перемішайте з цибулею.
Маринад на мінералці
Маринад на мінералці / Фото М'ясторія
– мінеральна вода;
– цибуля;
– 1 ст. л рослинної олії;
– 1 ст. л спецій для шашлику.
*Пропорція води і цибулі 1:1
- Наріжте цибулю кільцями.
- У великій мисці з'єднайте воду, цибулю, олію та спецій й замаринуйте в цьому м'ясо.
Маринад на виніІнгредієнти:
– біле вино;
– ріпчаста цибуля;
– свіжий базилік.
- У харчовому контейнері з'єднайте нарізану цибулю з вином.
- Додайте в маринад свіжі листочки базиліку та відправте м'ясо.
Маринад з ківі
Маринад з ківі / Фото 1000 меню
– ківі;
– ріпчаста цибуля.
- Почистіть ківі від шкірки. Перебийте фрукт в блендері до консистенції пюре.
- Перетріть ківі через сито, щоб позбутися чорних кісточок.
- Цибулю натріть на дрібній тертці.
- Змішайте пюре ківі та цибулю.
- Замаринуйте м'ясо та відправте в холодильник на 10 – 12 годин.
Важливо: у всі маринади окрім першого, потрібно додати сіль.